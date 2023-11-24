Ізраїль викликав послів Іспанії та Бельгії через коментарі щодо Гази

Міністерство закордонних справ Ізраїлю 24 листопада викликало послів Іспанії та Бельгії через коментарі лідерів двох країн щодо ізраїльського наступу в Секторі Гази. Міністерство закордонних справ Іспанії негайно відповіло, викликавши посла Ізраїлю, щоб пояснити «неправдиві та неприйнятні» звинувачення її уряду проти іспанського прем’єр-міністра, інформує AFP.

Під час відвідування прикордонного переходу «Рафах» між Газою та Єгиптом 24 листопада прем’єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо заявив, що ізраїльська операція «має поважати міжнародне гуманітарне право» і засудив руйнування в Секторі Гази як «неприйнятні».

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес повторив його погляди, заявивши, що «невибіркові вбивства невинних мирних жителів» є «абсолютно неприйнятними».

Обидва лідери закликали до постійного припинення вогню на охопленій війною території, повідомляє видання The Times of Israel.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен «віддав наказ викликати послів цих країн для суворої догани», йдеться в заяві його офісу, звинувативши двох лідерів у підтримці «тероризму».

В окремій заяві премʼєр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що «рішуче» засуджує коментарі європейських лідерів. У заяві, опублікованій офісом ізраїльського премʼєра, Де Кроо і Санчеса звинуватили в тому, що вони не поклали «повну відповідальність на угруповання «Хамас» (визнане ЄС і США терористичним) за злочини проти людяності – масові вбивства громадян Ізраїлю та використання палестинців як живих щитів».

Загалом 24 заручники – 13 ізраїльтян, 10 громадян Таїланду і філіппінець - були передані «Хамасом» Міжнародному комітету Червоного Хреста в Газі, натомість Ізраїль звільнив 39 жінок і неповнолітніх, які утримувалися у вʼязницях, повідомило міністерство закордонних справ Катару.

Крім того, 24 листопада розпочалося чотириденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених.

Напад ХАМАС 7 жовтня спровокував повітряний і наземний наступ Ізраїлю, який пообіцяв знищити угруповання «Хамас».

За даними підконтрольного «Хамасу» міністерства охорони здоровʼя, в Газі майже 15 тисяч людей, 6150 із яких діти, загинули під час війни. Незалежного підтвердження ці цифри не мають.

За даними ізраїльських офіційних осіб, під час атаки 7 жовтня в Ізраїлі загинули близько 1200 людей, переважно цивільних, ще близько 240 були взяті в заручники.