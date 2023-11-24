У війні Ізраїлю й «Хамасу» почалося 4-денне перемир’я

Чотириденне перемир’я у війні Ізраїлю й екстремістського угруповання «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США) почало діяти вранці 24 листопада. Це створює умови для звільнення десятків заручників, утримуваних у Секторі Гази, в обмін на 150 палестинців, ув’язнених Ізраїлем.

Режим припинення вогню розпочався о 7 ранку і діятиме щонайменше чотири дні.

Протягом цього періоду «Хамас» пообіцяв звільнити щонайменше 50 із приблизно 240 заручників, яких екстремісти захопили під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.

Поки діятиме режим тимчасового припинення вогню, у Секторі Гази мають бути припинені будь-які бойові дії, туди має надійти гуманітарна допомога.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемир’я з угрупованням «Хамас» коротким перепочинком, після якого інтенсивні бойові дії відновляться.

«Очікується ще щонайменше два місяці боїв», – цитує Haaretz заяву міністра, зроблену під час зустрічі з ізраїльськими військовими.

Галлант також наголосив, що продовження бойових дій необхідне для звільнення заручників, яких, як вважає міністр, «Хамас» не відпустить, якщо Ізраїль не чинитиме тиск на угруповання.

21 листопада стало відомо, що сторони досягли угоди, за якою бойові дії в Секторі Гази припиняться на чотири дні, а «Хамас» звільнить 50 заручників в обмін на 150 ув’язнених палестинців. Перемир’я мало розпочатися 23 листопада, проте його перенесли на 24 листопада.