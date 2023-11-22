Ізраїль і «Хамас» домовилися про 4-денне перемир’я для звільнення заручників і надання допомоги Газі

Ізраїль та «Хамас», який США та ЄС визнали терористичним угрупованням, домовилися про припинення вогню в Газі щонайменше на чотири дні, щоб надати допомогу та звільнити щонайменше 50 заручників, захоплених бойовиками, в обмін на щонайменше 150 палестинців, ув’язнених в Ізраїлі.



Це перше перемир’я у війні, що триває майже сім тижнів. Очікується, що офіційний час початку перемир’я буде оголошено протягом 24 годин.

«Уряд Ізраїлю зобов’язаний повернути додому всіх заручників. Уряд затвердив план першого етапу досягнення цієї мети, згідно з яким щонайменше 50 заручників – жінок і дітей – будуть звільнені протягом чотирьох днів, під час яких буде оголошена пауза в бойових діях», – йдеться у заяві ізраїльського уряду.

Посадовці додали, що звільнення кожних наступних десяти заручників буде означати один додатковий день паузи.

Як пише видання The Times of Israel, уряд Ізраїлю затвердив умови угоди з «Хамасом» у ніч проти середи на спеціальному засіданні після тривалого та важкого обговорення. Угоду схвалили 35 голосами проти трьох. Повідомляється, що перша група з 12-13 заручників може бути звільнена вже в четвер.

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Раніше стало відомо про угоду про звільнення заручників. Джерела з угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» повідомили AFP на умовах анонімності, що попередня угода включатиме пʼятиденне перемирʼя.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив своєму уряду 21 листопада, що схвалення угоди про звільнення заручників було «важким рішенням, але це правильне рішення».

Родини заручників вимагали, щоб Ізраїль наполягав на поверненні всіх утримуваних.

За даними ізраїльських офіційних осіб, у Секторі Гази точаться бої після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня. Тоді загинули близько 1200 людей, переважно цивільних жителів, а ще близько 240 бойовики взяли в заручники.

Підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоров’я стверджує, що в Секторі Гази близько 13 300 осіб, понад 5 500 з яких діти, були вбиті під час ізраїльського повітряного та наземного наступу у відповідь. Незалежного підтвердження ці дані не мають.