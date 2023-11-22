Нетаньягу назвав угоду про звільнення ізраїльських заручників «правильним рішенням»

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив своєму уряду 21 листопада, що схвалення угоди про звільнення заручників, захоплених 7 жовтня під час нападу «Хамасу» (угруповання визнане ЄС та США терористичним), було «важким рішенням, але це правильне рішення». Про це повідомляють видання The Times of Israel і агенція France-Presse.

Президент США Джо Байден допоміг «удосконалити рамки... щоб включити більше заручників за нижчу ціну», додав голова уряду Ізраїлю.

«Це дозволить Армії оборони Ізраїлю підготуватися до продовження боротьби – війна триває, і вона триватиме, доки ми не досягнемо всіх наших цілей: знищимо «Хамас» і повернемо всіх заручників», – сказав Нетаньягу.

Родини заручників вимагали, щоб Ізраїль наполягав на поверненні всіх утримуваних, а Релігійна сіоністська партія, яка входить до коаліційного уряду Нетаньягу, засудила її як «погану» для безпеки Ізраїлю, в тому числі для заручників і солдатів.

Джерела з угруповань «Хамас» та «Ісламський джихад» повідомили AFP на умовах анонімності, що попередня угода включатиме пʼятиденне перемирʼя.

Згідно з угодою, умови якої, за словами джерел, ще можуть змінитися, від 50 до 100 ізраїльтян і цивільних осіб із подвійним громадянством будуть звільнені в обмін на близько 300 палестинських жінок і дітей, які зараз утримуються в ізраїльських вʼязницях.

За даними ізраїльських офіційних осіб, у Секторі Гази точаться бої після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня. Тоді загинули близько 1200 людей, переважно цивільних жителів, а ще близько 240 бойовики взяли в заручники.

Підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоров’я стверджує, що в Секторі Гази близько 13 300 осіб, понад 5 500 з яких діти, були вбиті під час ізраїльського повітряного та наземного наступу у відповідь. Незалежного підтвердження ці дані не мають.