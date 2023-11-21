«Хамас» заявляє, що угода про перемир’я з Ізраїлем «близька»

Лідер екстремістського угруповання «Хамас», яке США і ЄС визнали терористичною організацією, Ісмаїл Ханія заявив, що угода про перемир’я з Ізраїлем є «близькою». Така заява може свідчити про те, що десятки людей, взятих у заручники під час атаки бойовиків «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня, можуть бути звільнені.

«Ми близькі до досягнення угоди про перемир’я», – йдеться в заяві Ханії, яку 21 листопада цитують західні агенції новин.

Ізраїль поки що не коментував стан переговорів щодо звільнення приблизно 240 заручників, захоплених під час нападу «Хамасу».

Більшість заручників – ізраїльські цивільні, серед яких є діти і літні люди. Від моменту захоплення в заручники вдалося звільнити лише незначну кількість людей, декого знайшли мертвим.

Червоний Хрест заявив 20 листопада, що його президентка Мірʼяна Сполярич відвідала Катар для зустрічі з ватажком угруповання «Хамас».

За повідомленням Міжнародного комітету Червоного Хреста, така зустріч відбулася «для просування гуманітарних питань, пов’язаних зі збройним конфліктом в Ізраїлі та Газі».

За даними ізраїльських офіційних осіб, у Секторі Гази точаться бої після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня. Тоді загинули близько 1200 людей, переважно цивільних жителів, а ще близько 240 бойовики взяли в заручники.

Підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоров’я стверджує, що в Секторі Гази близько 13 300 осіб, понад 5 500 з яких діти, були вбиті під час ізраїльського повітряного та наземного наступу у відповідь. Незалежного підтвердження ці дані не мають.