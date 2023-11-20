CPJ: щонайменше 48 журналістів загинули під час війни Ізраїлю і «Хамасу»

Щонайменше 48 журналістів і працівників ЗМІ загинули внаслідок війни Ізраїлю і «Хамасу» – такі останні дані повідомив Комітет захисту журналістів (CPJ), який розслідує всі повідомлення про вбитих, поранених або зниклих безвісти журналістів і медіа-працівників під час війни.

«Станом на 19 листопада попередні розслідування CPJ показали, що щонайменше 48 журналістів і працівників ЗМІ були серед понад 13 тисяч убитих з початку війни 7 жовтня – понад 12 000 палестинців загинули в Газі та на Західному березі річки Йордан і 1200 смертей зафіксовано в Ізраїлі. Другий за кількістю смертей журналістів день припав на 18 листопада: п’ятеро медійників загинули; найбільш смертоносним днем війни був її перший день, 7 жовтня, коли загинули шість журналістів», – йдеться в повідомленні.

У CPJ уточнили, що з підтверджених станом на 19 листопада загиблих журналістів – 43 палестинців, четверо ізраїльтян і один ліванець. Відомо також про дев’ятьох поранених журналістів, трьох зниклих, 13 – арештованих.

«CPJ наголошує, що журналісти є цивільними особами, які виконують важливу роботу у часи криз, і вони не повинні ставати мішенню сторін, які воюють», – наголосив Шеріф Мансур, координатор програм CPJ з Близького Сходу і Північної Африки.

31 жовтня CPJ повідомляв про 31 загиблого співробітника ЗМІ на війні Ізраїлю з «Хамасом».

Ізраїльська армія проводить у Смузі Гази військову операцію у відповідь на напад угруповань «Хамас» й «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді, за останніми оновленими даними ізраїльської влади, загинули близько 1200 людей, близько 250 були захоплені в полон.

За даними підконтрольного «Хамасу» міністерства охорони здоровʼя, з 7 жовтня в Секторі Гази загинули вже понад 12 тисяч людей, незалежного підтвердження цих цифр немає.