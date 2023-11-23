Перемирʼя з «Хамасом» буде коротким – міністр оборони Ізраїлю

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав тимчасове перемирʼя з угрупованням «Хамас» (визнане США та ЄС терористичним) коротким перепочинком, після якого інтенсивні бойові дії відновляться, повідомляють The Times of Israel та Haaretz.

«Це буде короткий перепочинок, після якого інтенсивні бої продовжаться. Очікується ще щонайменше два місяці боїв», – цитує Haaretz заяву міністра, зроблену під час зустрічі з ізраїльськими військовими.

Галлант також наголосив, що продовження бойових дій необхідне для звільнення заручників, яких, як вважає міністр, «Хамас» не відпустить, якщо Ізраїль не чинитиме тиск на угруповання.

Унаслідок нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня було вбито не менш як 1200 людей. Ще близько 240 ізраїльтян та іноземців бойовики взяли в заручники.

Підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоров’я стверджує, що в Секторі Гази понад 14 100 осіб, серед яких тисячі дітей, були вбиті під час ізраїльського повітряного та наземного наступу у відповідь. Незалежного підтвердження ці дані не мають.

21 листопада стало відомо, що сторони досягли угоди, за якою бойові дії в Секторі Гази припиняться на чотири дні, а «Хамас» звільнить 50 заручників в обмін на 150 увʼязнених палестинців. Перемирʼя мало розпочатися 23 листопада, проте його перенесли на 24 листопада.