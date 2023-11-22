Звільнення утримуваних у Газі заручників розпочнеться не раніше пʼятниці – Ізраїль

Радник Ізраїлю з національної безпеки Цахі Ханегбі заявив, що звільнення заручників згідно з тимчасовою угодою про перемир'я з угрупованням «Хамас» (визнане ЄС та США терористичним) відбудеться не раніше пʼятниці, 24 листопада. Про це повідомляє агенція Reuters і видання The Times of Israel.

«Переговори щодо звільнення наших полонених просуваються і тривають постійно», – ідеться в заяві радника, поширеній офісом премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

«Звільнення розпочнеться відповідно до початкової домовленості між сторонами не раніше пʼятниці», – додав Цахі Ханегбі.

Раніше стало відомо, що Ізраїль та «Хамас», який США та ЄС визнали терористичним угрупованням, домовилися про припинення вогню в Газі щонайменше на чотири дні, щоб надати допомогу та звільнити щонайменше 50 заручників, захоплених бойовиками, в обмін на щонайменше 150 палестинців, ув’язнених в Ізраїлі. Це перше перемир’я у війні, що триває майже сім тижнів.

Очікується, що офіційний час початку перемир’я може бути оголошено протягом 24 годин.

«Уряд Ізраїлю зобов’язаний повернути додому всіх заручників. Уряд затвердив план першого етапу досягнення цієї мети, згідно з яким щонайменше 50 заручників – жінок і дітей – будуть звільнені протягом чотирьох днів, під час яких буде оголошена пауза в бойових діях», – повідомив у своїй заяві ізраїльський уряд.

Посадовці додали, що звільнення кожних наступних десяти заручників буде означати один додатковий день паузи.

За даними видання The Times of Israel, уряд Ізраїлю затвердив умови угоди з «Хамасом» у ніч проти середи на спецзасіданні після тривалого обговорення. Угоду схвалили 35-ма голосами проти трьох. Повідомляється, що перша група з 12-13 заручників може бути звільнена вже у четвер.

У Секторі Гази тривають бойові дії після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня. Тоді загинули близько 1200 людей, переважно цивільних жителів, а ще близько 240 бойовики взяли в заручники.

Підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоров’я стверджує, що в Секторі Гази понад 14 100 осіб, серед яких тисячі дітей, були вбиті під час ізраїльського повітряного та наземного наступу у відповідь. Незалежного підтвердження ці дані не мають.