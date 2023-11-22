Армія оборони Ізраїлю показала тунель, прокладений «Хамасом» під лікарнею «Аш-Шифа»

Ізраїльські солдати 22 листопада показали журналістаv шахту тунелю, яка, за їхніми словами, була частиною великої підземної мережі, яку угруповання «Хамас» (визнане США та ЄС терористичним) використовує у військових цілях. Про це повідомляють агенція France-Presse і видання The Times of Israel.

Упродовж кількох тижнів лікарня «Аш-Шифа» на півночі Сектора Гази була центром боротьби між Ізраїлем і бойовиками. Ізраїльські офіційні особи стверджують, що «Хамас» використовував лікарню для приховування зброї та командних центрів. Місцевий медичний персонал та самі бойовики такі твердження заперечували.

За повідомленням AFP, електричну проводку було видно, коли репортери спускалися по вузькій шахті, яка вела до вузького тунелю шириною всього кілька метрів.

«Це дуже довгий тунель. Тунель іде від міста до лікарні», – сказав журналістам полковник Елад Цурі, командир сьомої ізраїльської бригади.

Він провів журналістів до кухні з раковиною, туалетом і кімнатою з двома металевими ліжками та настінним кондиціонером.

«Коли вони намагаються вижити, вони спускаються вниз, використовують лікарні як живий щит і можуть залишатися тут надовго», – додав військовий.

Журналістів не пустили всередину лікарні, їм дозволили побачити лише частину розгалуженого комплексу. Біля лікарні ізраїльські військові виставили зброю, боєприпаси та вибухівку, які, за їхніми словами, були знайдені в комплексі «Аш-Шифа».

У Секторі Гази тривають бойові дії після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня. Тоді загинули близько 1200 людей, переважно цивільних жителів, а ще близько 240 бойовики взяли в заручники.

Підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоров’я стверджує, що в Секторі Гази понад 14 100 осіб, серед яких тисячі дітей, були вбиті під час ізраїльського повітряного та наземного наступу у відповідь. Незалежного підтвердження ці дані не мають.