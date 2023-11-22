У ЦАХАЛ поки не отримували вказівки припинити вогонь за угодою з «Хамас» про звільнення заручників – речниця

Армія оборони Ізраїлю поки не отримувала вказівку про припинення вогню у Секторі Гази за домовленістю з угрупованням «Хамас» для звільнення заручників, повідомила у коментарі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Live») речниця Армії оборони Ізраїлю Анна Уколова.

«На цей момент у мене ще немає такої інформації, конкретно вам сказати, що ось: «О 10-й ранку ми припиняємо військові дії». Наразі армія продовжує проводити роботи, оперативні дії території Сектору Гази. На цю мить, коли ми з вами розмовляємо», – сказала Уколова. (Запис розмови відбувся о 16:20, 22.11.2013 - ред.)

Речниця запевнила, що ЦАХАЛ використовуватиме будь-які можливості повернути заручників додому. І якщо уряд поставить завдання припинення вогню, то армія його виконає. Як повідомила Уколова, усі деталі угоди наразі ще не стадії обговорення, тому вона не може розповісти, як саме буде відбуватися режим припинення вогню та повернення ізраїльських заручників.

Раніше стало відомо, що Ізраїль та «Хамас», який США та ЄС визнали терористичним угрупованням, домовилися про припинення вогню в Газі щонайменше на чотири дні, щоб надати допомогу та звільнити щонайменше 50 заручників, захоплених бойовиками, в обмін на щонайменше 150 палестинців, ув’язнених в Ізраїлі. Це перше перемир’я у війні, що триває майже сім тижнів.

Очікується, що офіційний час початку перемир’я може бути оголошено протягом 24 годин.

«Уряд Ізраїлю зобов’язаний повернути додому всіх заручників. Уряд затвердив план першого етапу досягнення цієї мети, згідно з яким щонайменше 50 заручників – жінок і дітей – будуть звільнені протягом чотирьох днів, під час яких буде оголошена пауза в бойових діях», – повідомив у своїй заяві ізраїльський уряд.

Посадовці додали, що звільнення кожних наступних десяти заручників буде означати один додатковий день паузи.

За даними видання The Times of Israel, уряд Ізраїлю затвердив умови угоди з «Хамасом» у ніч проти середи на спецзасіданні після тривалого обговорення. Угоду схвалили 35-ма голосами проти трьох. Повідомляється, що перша група з 12-13 заручників може бути звільнена вже у четвер.

У Секторі Гази тривають бойові дії після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня. Тоді загинули близько 1200 людей, переважно цивільних жителів, а ще близько 240 бойовики взяли в заручники.

Підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоров’я стверджує, що в Секторі Гази близько 13 300 осіб, понад 5 500 з яких діти, були вбиті під час ізраїльського повітряного та наземного наступу у відповідь. Незалежного підтвердження ці дані не мають.