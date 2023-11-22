Білий дім сподівається, що сотні вантажівок з гуманітарною допомогою прибудуть до Гази

Білий дім сподівається, що ще кілька сотень вантажівок з гуманітарною допомогою, що перевозять їжу, воду та ліки, досягнуть Сектора Гази найближчими днями на тлі конфлікту з Ізраїлем. Про це заявив на брифінгу 22 листопада координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Ізраїль минулого тижня погодився пропустити вантажівки з пальним до Сектору Гази і пообіцяв не накладати обмеження на запитувану ООН допомогу, ймовірно, піддавшись міжнародному тиску після попереджень, що його облога палестинського анклаву призведе до голоду і хвороб.



Ізраїль заявив, що погодився пропускати дві вантажівки пального на день на прохання Вашингтона, щоб допомогти ООН задовольнити основні потреби, а також озвучив плани розширення допомоги, зокрема створення польових госпіталів для лікування поранених жителів Гази.

Всесвітня продовольча програма (WFP) 16 листопада попередила, що Сектор Гази зіткнувся з «повсюдним голодом», коли майже все населення відчайдушно потребує продовольчої допомоги.

Перед цим Рада безпеки ООН підтримала резолюцію, яка закликає до термінових і тривалих гуманітарних пауз в Секторі Гази на тлі війни Ізраїлю й екстремістського угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і ЄС.