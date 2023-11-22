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Білий дім сподівається, що сотні вантажівок з гуманітарною допомогою прибудуть до Гази

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі

Білий дім сподівається, що ще кілька сотень вантажівок з гуманітарною допомогою, що перевозять їжу, воду та ліки, досягнуть Сектора Гази найближчими днями на тлі конфлікту з Ізраїлем. Про це заявив на брифінгу 22 листопада координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Ізраїль минулого тижня погодився пропустити вантажівки з пальним до Сектору Гази і пообіцяв не накладати обмеження на запитувану ООН допомогу, ймовірно, піддавшись міжнародному тиску після попереджень, що його облога палестинського анклаву призведе до голоду і хвороб.

Ізраїль заявив, що погодився пропускати дві вантажівки пального на день на прохання Вашингтона, щоб допомогти ООН задовольнити основні потреби, а також озвучив плани розширення допомоги, зокрема створення польових госпіталів для лікування поранених жителів Гази.

Всесвітня продовольча програма (WFP) 16 листопада попередила, що Сектор Гази зіткнувся з «повсюдним голодом», коли майже все населення відчайдушно потребує продовольчої допомоги.

Перед цим Рада безпеки ООН підтримала резолюцію, яка закликає до термінових і тривалих гуманітарних пауз в Секторі Гази на тлі війни Ізраїлю й екстремістського угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і ЄС.

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