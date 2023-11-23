Катар: припинення вогню у Газі почне діяти завтра вранці

Режим тимчасового припинення вогню в Секторі Гази, про який у ході непрямих переговорів домовилися Ізраїль та угруповання «Хамас» (визнане терористичним у США та Євросоюзі) почне діяти о 7-й годині ранку за місцевим часом у п’ятницю, 24 листопада. Про це заявив на пресконференції представник МЗС Катару. Ця країна виконала роль одного з посередників на переговорах.



Про те, що було досягнуто домовленості про звільнення частини заручників, взятих «Хамасом» під час нападу на Ізраїль, в обмін на тимчасове припинення вогню та доставку гуманітарної допомоги до Гази, стало відомо напередодні. Очікувалося, що угода почне діяти у четвер, проте її набуття чинності було відкладено на добу.



За словами представника МЗС Катару Маджеда Аль-Ансарі, спочатку планується звільнення 13 людей. Щонайменше 50 людей – жінок та дітей – будуть звільнені протягом чотирьох днів, у які запланована пауза у бойових діях. Очікується, що у відповідь на звільнення заручників ізраїльська влада звільнить частину палестинських жінок та підлітків.



Також у МЗС Катару підтвердили, що «Хамас» надав списки заручників, які мають бути звільнені. Цей механізм є частиною угоди. Як повідомляло раніше Times of Israel, Ізраїль не публікуватиме дані заручників до їхнього звільнення, щоб не давати сім’ям хибних надій, якщо угода зірветься.



Поки діятиме режим тимчасового припинення вогню, у Секторі Газа мають бути припинені будь-які бойові дії, ізраїльські військові також мають робити паузи у спостереженні за секторами з повітря. У Газу має надійти гуманітарна допомога.

Раніше радник Ізраїлю з національної безпеки Цахі Ханегбі заявив, що звільнення заручників відбудеться не раніше пʼятниці, 24 листопада.

У Секторі Гази точаться бої після нападу «Хамасу» на Ізраїль 7 жовтня. Тоді загинули близько 1200 людей, переважно цивільних жителів, а ще близько 240 бойовики взяли в заручники.

Підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоров’я стверджує, що в Секторі Гази понад 14 100 осіб, серед яких тисячі дітей, були вбиті під час ізраїльського повітряного та наземного наступу у відповідь. Незалежного підтвердження ці дані не мають.