Ізраїльські війська затримали керівника лікарні «Аш-Шифа» в Газі

Керівник найбільшої в місті Газа лікарні «Аш-Шифа» Мохаммад Абу Салмія 23 листопада був заарештований ізраїльськими силами за звинуваченням у використанні медичного закладу угрупованням «Хамас» (визнане США та ЄС терористичним). Палестинські чиновники системи охорони здоровʼя вказали, що, крім Абу Салмії, були заарештовані ще один лікар і дві медсестри. Про це повідомляють агенція France-Presse і видання The Times of Israel.

Директора лікарні затримали для допиту після «доказів, які свідчать про те, що лікарня «Аш-Шифа» під його безпосереднім керівництвом служила командним центром «Хамасу», йдеться в заяві ізраїльських військових. У лікарні здійснювалася «широка терористична діяльність», поки вона була «під його (Абу Салмії – ред.) управлінням», а мережа тунелів «Хамасу» використовувала електроенергію та інші ресурси закладу, сказано в повідомленні.

«Хамас» заявив, що «рішуче засуджує» арешт Абу Салмії та його колег, закликаючи Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації працювати над їх «негайним звільненням».

Ізраїльська армія, яка здійснила рейд на лікарню минулого тижня, стверджує, що бійці «Хамасу» використовували комплекс тунелів під «Аш-Шифою» для організації атак. Представники «Хамасу» та самого медичного закладу неодноразово заперечували ці заяви.

Міжнародні ЗМІ часто цитували директора лікарні Мохаммада Абу Салмію про умови в «Аш-Шифі», одній із головних цілей ізраїльського наземного наступу, здійсненого після нападу бойовиків «Хамасу» 7 жовтня.

Підконтрольне «Хамасу» міністерство охорони здоровʼя стверджує, що з початку ізраїльської військової кампанії загинули майже 15 тисяч людей, переважно жінки та діти. Незалежного підтвердження ці дані не мають.

Наземна і повітряна кампанія Ізраїлю почалася після безпрецедентного нападу бойовиків «Хамасу» 7 жовтня. Ізраїльські офіційні особи кажуть, що тоді загинули близько 1200 людей, переважно цивільних, а ще близько 240 були взяті в заручники.