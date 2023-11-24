«Хамас» звільнив першу групу заручників у рамках тимчасового припинення вогню

Радикальне палестинське угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та ЄС, почало передавати ізраїльським військовим заручників, вивезених у Сектор Гази після нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Співробітникам Червоного Хреста в Газі передали 13 ізраїльтян (дев’ять жінок віком від 34 до 85 років та чотири дитини віком 5-9 років).

Крім того, за повідомленнями Червоного Хреста, в рамках окремої домовленості було звільнено понад 10 громадян Таїланду. Інформацію про звільнення підтвердили в уряді Таїланду, там називали цифру про 12 звільнених громадян країни. Є також повідомлення про звільнення одного філіппінця.

Заручників випустили через КПП «Рафа» на кордоні Сектора Гази та Єгипту. Зустрічали бранців військові Армії оборони Ізраїлю, а також лікарі та психологи. Звідти звільнених доправили гелікоптерами на військову авіабазу «Хацерім» на півдні Ізраїлю. Далі їх вивезуть до лікарень, де вони зустрінуться з сім'ями і пробудуть під наглядом медиків щонайменше дві доби, повідомляє видання Haaretz.

В обмін на 13 своїх заручників Ізраїль сьогодні передав представникам «Хамасу» 39 палестинців( 24 жінки та 15 неповнолітніх), які перебували в ізраїльських в’язницях. Вони були звільнені з в’язниці Офер на Західному березі річки Йордан та вивезені автобусом Червоного Хреста до кордону з Газою.

Тимчасова пауза у військових діях розпочалася у п’ятницю і триватиме до вечора наступного вівторка. «Хамас» зобов’язався за чотири дні звільнити 50 заручників, захоплених на півдні Ізраїлю під час нападу 7 жовтня. Таким чином, кількість заручників, які залишаються в Газі, скоротиться до 190. Ізраїль, зі свого боку, передасть «Хамасу» 150 палестинців, які відбувають тюремне покарання – також жінок та неповнолітніх.

Домовленість про тимчасове припинення вогню між Ізраїлем і «Хамасом» була досягнута за посередництва Катару, Єгипту та США. Протягом чотириденної паузи до Сектора Гази доставлятиметься гуманітарна допомога.