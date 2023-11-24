Протягом доби із Гази до Єгипту вдалося вивести 8 громадян України – МЗС

Протягом доби із Сектора Гази до Єгипту вдалося вивести вісьмох громадян України, повідомив Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Крім того, за його словами, 26 громадян сьогодні доставлені чартерним рейсом з Єгипту до Молдови.

«Наші дипломати надали їм сприяння в переїзді до України. Загалом протягом першого етапу евакуації Україні вдалося вивести з Гази 259 людей. Ми вдячні Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за їхню підтримку», – повідомив Олег Ніколенко.

Евакуація українців із Сектору Гази розпочалася 7 листопада.

Раніше посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі Радіо Свобода казав, що всього українська сторона отримала дозвіл на евакуацію 329 громадян.