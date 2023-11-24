Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Байден вважає звільнення заручників у Газі «лише початком»

Президент США Джо Байден
Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що звільнення 24 листопада першої групи заручників, захоплених угрупованням «Хамас» (визнане США та ЄС терористичним), було лише «початком» і що існують «реальні» шанси продовжити тимчасове перемирʼя в Газі.

«Сьогодні вранці я спілкувався зі своєю командою, коли ми почали перші кілька днів реалізації цієї угоди. Це лише початок, але поки що все пройшло добре», – відзначив американський президент.

Виступаючи перед журналістами в Нантакеті (штат Массачусетс), де він проводив свято Дня подяки зі своєю родиною, Байден також сказав, що настав час «відновити» роботу над досягненням рішення про створення двох держав.

Загалом 24 заручники – 13 ізраїльтян, 10 громадян Таїланду і філіппінець - були передані «Хамасом» Міжнародному комітету Червоного Хреста в Газі, натомість Ізраїль звільнив 39 жінок і неповнолітніх, які утримувалися у вʼязницях, повідомило міністерство закордонних справ Катару.

Крім того, 24 листопада розпочалося чотириденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених.

Напад ХАМАС 7 жовтня спровокував повітряний і наземний наступ Ізраїлю, який пообіцяв знищити угруповання «Хамас».

За даними підконтрольного «Хамасу» міністерства охорони здоровʼя, в Газі майже 15 тисяч людей, 6150 із яких діти, загинули під час війни. Незалежного підтвердження ці цифри не мають.

За даними ізраїльських офіційних осіб, під час атаки 7 жовтня в Ізраїлі загинули близько 1200 людей, переважно цивільних, ще близько 240 були взяті в заручники.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG