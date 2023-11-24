Байден вважає звільнення заручників у Газі «лише початком»

Президент США Джо Байден заявив, що звільнення 24 листопада першої групи заручників, захоплених угрупованням «Хамас» (визнане США та ЄС терористичним), було лише «початком» і що існують «реальні» шанси продовжити тимчасове перемирʼя в Газі.

«Сьогодні вранці я спілкувався зі своєю командою, коли ми почали перші кілька днів реалізації цієї угоди. Це лише початок, але поки що все пройшло добре», – відзначив американський президент.

Виступаючи перед журналістами в Нантакеті (штат Массачусетс), де він проводив свято Дня подяки зі своєю родиною, Байден також сказав, що настав час «відновити» роботу над досягненням рішення про створення двох держав.

Загалом 24 заручники – 13 ізраїльтян, 10 громадян Таїланду і філіппінець - були передані «Хамасом» Міжнародному комітету Червоного Хреста в Газі, натомість Ізраїль звільнив 39 жінок і неповнолітніх, які утримувалися у вʼязницях, повідомило міністерство закордонних справ Катару.

Крім того, 24 листопада розпочалося чотириденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених.

Напад ХАМАС 7 жовтня спровокував повітряний і наземний наступ Ізраїлю, який пообіцяв знищити угруповання «Хамас».

За даними підконтрольного «Хамасу» міністерства охорони здоровʼя, в Газі майже 15 тисяч людей, 6150 із яких діти, загинули під час війни. Незалежного підтвердження ці цифри не мають.

За даними ізраїльських офіційних осіб, під час атаки 7 жовтня в Ізраїлі загинули близько 1200 людей, переважно цивільних, ще близько 240 були взяті в заручники.