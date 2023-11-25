ЗМІ: «Хамас» відклав звільнення другої групи ізраїльських заручників

Збройне угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та ЄС, заявило, що вирішило відкласти другий раунд звільнення ізраїльських заручників – про це повідомили міжнародні медіа з посиланням на представників руху 25 листопада.

Як цитує Reuters, бойовики вимагають від Ізраїлю дозволити вантажівкам з гуманітарною допомогою в’їхати на північ Смуги Гази. Крім того, військове крило «Хамас» заявляє, що звільнення заручників буде відкладено, якщо Ізраїль не буде дотримуватися узгоджених умов звільнення палестинських в’язнів.

Натомість представник ізраїльської армії заявив французькому телеканалу BFM, що Ізраїль повністю дотримується умов перемир’я.

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Як передає AP, угруповання стверджує, що поставки допомоги, дозволені Ізраїлем, нібито не відповідають обіцяним, а також недостатня кількість допомоги надходить до північної частини Гази – центру наземного наступу Ізраїлю та основної зони бойових дій.

Радикальне палестинське угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та ЄС, 24 листопада почало передавати ізраїльським військовим заручників, вивезених у Сектор Гази після нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Домовленість про тимчасове припинення вогню між Ізраїлем і «Хамасом» була досягнута за посередництва Катару, Єгипту та США. Згідно з нею, протягом чотириденної паузи до Сектора Гази доставлятиметься гуманітарна допомога.