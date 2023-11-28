У Брюсселі підписали меморандум про відкриття офісу Європарламенту у Києві

Президентка Європарламенту Роберта Метцола під час візиту голови Верховної Ради Руслана Стефанчука до Брюсселя підтвердила відкритя офісу Європарламенту у Києві, передає кореспондент Радіо Свобода.

«Ми підписали оновлений меморандум парламентської підтримки демократії між нашими двома парламентами, – сказала Роберта Метцола, – Це також практичний спосіб, яким ми як Європарламент можемо допомогти Україні у приєднанні до ЄС. Це партнерство буде посилене нашим рішенням відкрити постійне представництво Європарламенту в Києві» .

Руслан Стефанчук додав, що завдяки меморандуму Верховна Рада буде все більше у своїй функціональності відповідати стандартам ЄС.

«Основне, що ми сьогодні зафіксували, що ми йдемо до одного знаменника. Ми інтегруємось один до одного по функціоналу, по інституційності, по загальних цінностях. Я вважаю, що це дуже важливе рішення», – сказав Стефанчук.

Що стосується виконання Україною вимог щодо початок переговорів про членство в ЄС, то Стефанчук зазначив, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні два закони, які згадувалися в оцінці Єврокомісії, озвученій на початку листопада.

«До моменту ухвалення рішення український парламент прийме ці закони, які є необхідні, в другому читанні і в цілому. І я дуже сподіваюся, що Україна не дасть нікому приводів сумніватися в тому, що ми відповідаємо копенгагенським критеріям і ми заслуговуємо на те, щоб почати перемовини про повноцінне членство», – сказав Стефанчук.

21 листопада стало відомо, що Європейський парламент погодився відкрити офіс у Києві на прохання президента України Володимира Зеленського. Очікується, що такий офіс полегшить відносин з українським парламентом, зокрема для зв’язку з «відповідними комітетами Європарламенту та полегшення адміністративної роботи».

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола активно підтримує Україну, в тому числі в питанні євроінтеграції.