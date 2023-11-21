Euractiv: Європарламент відкриє офіс у Києві

Європейський парламент погодився відкрити офіс у Києві на прохання президента України Володимира Зеленського, повідомляє брюссельське видання Euractiv із посиланням на документ бюро Європарламенту.

Згідно з повідомленням, рішення ухвалили напередодні ввечері задля «полегшення відносин з українським парламентом, зокрема для його зв’язку з «відповідними комітетами» Європейського парламенту та полегшення адміністративної роботи».

Коли саме може з’явитися такий офіс, поки не повідомляється.

Бюро є органом Європейського парламенту, відповідальним за ухвалення адміністративних рішень щодо внутрішнього функціонування інституції.

Як повідомляється, Європарламент має офіс зв’язку для кожної країни-члена, який допомагає парламенту налагоджувати з ними контакти, наприклад, спілкуючись із зацікавленими сторонами, організовуючи заходи та підтримуючи комунікацію з місцевими ЗМІ.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола активно підтримує Україну, в тому числі в питанні євроінтеграції.