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Euractiv: Європарламент відкриє офіс у Києві

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола з президентом України Володимиром Зеленським (фото архівне)
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола з президентом України Володимиром Зеленським (фото архівне)

Європейський парламент погодився відкрити офіс у Києві на прохання президента України Володимира Зеленського, повідомляє брюссельське видання Euractiv із посиланням на документ бюро Європарламенту.

Згідно з повідомленням, рішення ухвалили напередодні ввечері задля «полегшення відносин з українським парламентом, зокрема для його зв’язку з «відповідними комітетами» Європейського парламенту та полегшення адміністративної роботи».

Коли саме може з’явитися такий офіс, поки не повідомляється.

Бюро є органом Європейського парламенту, відповідальним за ухвалення адміністративних рішень щодо внутрішнього функціонування інституції.

Як повідомляється, Європарламент має офіс зв’язку для кожної країни-члена, який допомагає парламенту налагоджувати з ними контакти, наприклад, спілкуючись із зацікавленими сторонами, організовуючи заходи та підтримуючи комунікацію з місцевими ЗМІ.

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола активно підтримує Україну, в тому числі в питанні євроінтеграції.

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