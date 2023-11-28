Блінкен візьме участь у засіданні ОБСЄ, попри присутність Лаврова – представник Держдепу США

Держсекретар США Ентоні Блінкен візьме участь у засіданні ОБСЄ за участі глави МЗС Росії Сергія Лаврова, незважаючи на те, що Україна, Латвія, Естонія та Литва бойкотують цю зустріч. Про це повідомив журналістам представник Держдепартаменту США.

Відповідаючи на запитання про можливість зустрічі між Блінкеном і Лавровим, він заявив, що зустріч держсекретаря США із Лавровим не планується.

Низка країн, серед яких є Україна, заявили про намір бойкотувати засідання ОБСЄ через участь у ньому Лаврова.



«Ми поважаємо можливість кожної країни ухвалювати рішення про те, чи варто їм брати участь чи ні. Ми вважаємо, що це корисний форум для взаємодії з членами ОБСЄ, і тому збираємося відвідати його», – сказав високопосадовець, якого цитує «Голос Америки».

Раніше стало відомо, що український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому очільника МЗС Росії Сергія Лаврова. Колеги з Естонії, Латвії і Литви також заявили про це.

У спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії і Литви зауважується, що «присутність Лаврова на засіданні ОБСЄ ризикує легітимізувати Росію-агресора як законного члена нашої спільноти вільних націй, применшуючи жорстокі злочини Росії», повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

30 листопада – 1 грудня у Північній Македонії у Скоп’є проходитиме засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ.

У МЗС Болгарії повідомили, що країна «тимчасово відкриє повітряний простір» для літака очільника МЗС РФ Сергія Лаврова. Це дозволить йому взяти участь у зустрічі ОБСЄ.