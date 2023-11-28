Боррель не зустрічатиметься окремо з Лавровим на полях засідання ОБСЄ

Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель буде присутнім на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ОБСЄ у Північній Македонії. Свої плани відвідати її він підтвердив, відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі 28 листопада, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Водночас верховний представник ЄС із закордонних справ зауважив, що через насичений графік окремо зустрічатися з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим, який теж буде на зустрічі, на полях засідання ОБСЄ не планує.

«У мене є певний досвід дискусій із міністром Лавровим за складних обставин. Я збираюся на зустріч ОБСЄ. Очевидно, ми повинні там бути, оскільки ми є членами цієї організації, і ми повинні представляти свої погляди і контролювати погляди Росії», – зазначив Боррель.

«У мене не буде можливості для дискусій із паном Лавровим, бо маю повертатися звідти негайно, щоб бути присутнім уже на засіданні Європейського оборонного агентства. Але я не хочу залишати крісло ЄС там (у Скоп’є – ред.) порожнім. І я буду там завтра ввечері. Буду там під час вечері, а наступного дня повертаюся. Росія презентує свою точку зору, а ми, європейці, маємо презентувати нашу. Але прямої дискусії в нас не буде», – наголосив голова європейської дипломатії.

Раніше в МЗС України повідомили, що український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба бойкотуватиме міністерське засідання ОБСЄ у зв’язку з присутністю на ньому очільника МЗС Росії Сергія Лаврова.

У спільній заяві міністрів закордонних справ Естонії, Латвії і Литви йдеться про те, що чиновники «шкодують про рішення про особисту участь Лаврова у сесії ОБСЄ, адже це ще одна можливість Росії для пропаганди». Крім того, вони кажуть, що «присутність Лаврова на засіданні ОБСЄ ризикує легітимізувати Росію-агресора як законного члена нашої спільноти вільних націй, применшуючи жорстокі злочини Росії», повідомила кореспондентка Радіо Свобода.

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії і Литви запевнили, що також не братимуть участь у засіданні Раді міністрів ОБСЄ.

Водночас у МЗС Болгарії уточнили, що країна «тимчасово відкриє повітряний простір» для літака очільника МЗС Росії Сергія Лаврова. Це дозволить йому взяти участь у зустрічі ОБСЄ у Скоп’є (Північна Македонія), яка відбудеться з 29 листопада по 1 грудня.

Як уточнюють у болгарському МЗС, «дипломатичний дозвіл на проліт носить тимчасовий характер і буде дійсний протягом 3 годин до 72 годин після призначеної дати і часу прольоту».