США направили літаком майже 25 тонн гуманітарної допомоги для населення Гази – Білий дім

Сполучені Штати у вівторок переправили літаком понад 54 000 фунтів (майже 25 тонн) медичних товарів і продовольчої допомоги до гуманітарного центру логістики в Єгипті для доставки цивільним у Газі, повідомили в Білому домі.



Це була перша з трьох поставок, запланованих на найближчі дні, заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван.



У Білому домі кажуть, що США працюють з партнерами в регіоні та міжнародними організаціями над збільшенням обсягів гуманітарної допомоги: понад 2000 вантажівок доставили допомогу, в тому числі продукти харчування, воду, медикаменти, засоби для забезпечення житлом та паливо. Тривала гуманітарна пауза дозволила міжнародному співтовариству збільшити обсяги додаткової допомоги.



«У найближчі дні і тижні президент Байден та інші високопосадовці Адміністрації продовжать працювати над підтримкою і розширенням міжнародної гуманітарної допомоги і згуртуванням міжнародного співтовариства для термінового збільшення підтримки заклику ООН про надання гуманітарної допомоги», – заявив Салліван.

Всесвітня продовольча програма (WFP) 16 листопада попередила, що Сектор Гази зіткнувся з «повсюдним голодом», коли майже все населення відчайдушно потребує продовольчої допомоги.

Перед цим Рада безпеки ООН підтримала резолюцію, яка закликає до термінових і тривалих гуманітарних пауз в Секторі Гази на тлі війни Ізраїлю й екстремістського угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США і ЄС.

24 листопада розпочалося чотириденне перемирʼя для звільнення заручників і полонених. Катар, який є ключовим посередником, 27 листопада повідомив, що перемир’я в Секторі Гази між Ізраїлем і «Хамасом» буде продовжене ще на два дні.