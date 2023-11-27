МЗС Катару: перемир’я в Секторі Гази буде продовжене ще на два дні

Міністерство закордонних справ Катару повідомило 27 листопада, що перемир’я в Секторі Гази між Ізраїлем і «Хамасом», який США і Євросоюз визнали терористичною організацією, буде продовжене ще на два дні.

«Було досягнуто домовленості про продовження гуманітарного перемир’я в Секторі Гази ще на два дні», – заявив речник МЗС у пості на платформі соціальних мереж X.

Катар разом із Єгиптом є ключовим посередником у нинішній війні між Ізраїлем і «Хамасом». Оголошення прозвучало в останній день чотириденного перемир’я між сторонами.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий продовжити перемир’я у війні з угрупованням «Хамас» для продовження звільнення заручників.

Ізраїльський прем’єр наголосив, що після припинення дії угоди про перемир’я армія країни повернеться до досягнення своєї мети – знищення «Хамасу» і звільнення всіх заручників.

Угруповання «Хамас» також висловило готовність продовжити перемир’я.

21 листопада стало відомо, що сторони досягли угоди, за якою бойові дії в Секторі Гази припиняться на чотири дні, а «Хамас» звільнить 50 із приблизно 240 заручників, яких екстремісти захопили під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, в обмін на 150 ув’язнених палестинців.