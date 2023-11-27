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МЗС Катару: перемир’я в Секторі Гази буде продовжене ще на два дні

Автомобіль Червоного Хреста із заручниками, звільненими «Хамасом», їде до прикордонного пункту Рафах, 25 листопада 2023 року
Автомобіль Червоного Хреста із заручниками, звільненими «Хамасом», їде до прикордонного пункту Рафах, 25 листопада 2023 року

Міністерство закордонних справ Катару повідомило 27 листопада, що перемир’я в Секторі Гази між Ізраїлем і «Хамасом», який США і Євросоюз визнали терористичною організацією, буде продовжене ще на два дні.

«Було досягнуто домовленості про продовження гуманітарного перемир’я в Секторі Гази ще на два дні», – заявив речник МЗС у пості на платформі соціальних мереж X.

Катар разом із Єгиптом є ключовим посередником у нинішній війні між Ізраїлем і «Хамасом». Оголошення прозвучало в останній день чотириденного перемир’я між сторонами.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль готовий продовжити перемир’я у війні з угрупованням «Хамас» для продовження звільнення заручників.

Ізраїльський прем’єр наголосив, що після припинення дії угоди про перемир’я армія країни повернеться до досягнення своєї мети – знищення «Хамасу» і звільнення всіх заручників.

Угруповання «Хамас» також висловило готовність продовжити перемир’я.

21 листопада стало відомо, що сторони досягли угоди, за якою бойові дії в Секторі Гази припиняться на чотири дні, а «Хамас» звільнить 50 із приблизно 240 заручників, яких екстремісти захопили під час нападу на Ізраїль 7 жовтня, в обмін на 150 ув’язнених палестинців.

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