Із полону звільнили 4-річну американку. Бойовики вбили її батьків у неї на очах

Ізраїль та угруповання «Хамас», визнаний у США та інших країнах терористичним угрупованням, провели обмін третьої групи заручників. Серед 17-ти звільнених: 13 ізраїльтяни, зокрема 4-річну дівчинку, яка також має американське громадянство. Подробиці повідомляє «Голос Америки».

Ебігейл Мор Едан зустріла в полоні угруповання «Хамас», яке у ЄС та США визнали терористичним, свій четвертий день народження. Її батьків убили в неї на очах, коли бойовики напали на Ізраїль 7 жовтня.

Вона вільна і зараз в Ізраїлі

Президент США Джо Байден заявив: «Два дні тому одній із наших співвітчизниць, американці, дівчинці, на ім'я Ебігейл, виповнилося чотири роки. Той день народження і провела принаймні 50 днів до цього, бувши заручницею «Хамасу». Сьогодні вона вільна, а Джилл і я разом із багатьма американцями молимося за те, щоб з нею все було добре. Вона вільна і зараз в Ізраїлі».

Родичі дівчинки вважали, що вона загинула під час нападу «Хамасу». Тоді бойовики увірвались до їхнього будинку і вбили матір Ебігейл на її очах та на очах її шести і десятирічних брата й сестри. Після того Ебігейл вибігла на вулицю до свого батька, який підхопив її на руки й у той момент був застрелений, «тримаючи її».

Брат і сестра Ебігейл Мор Едан вижили, бо їм вдалося залишитися непоміченими, сховавшись у шафі. Діти просиділи там 14 годин.

Джо Байден підкреслив, що адміністрація Білого дому продовжує працювати над тим, щоб були звільнені всі американці та інші заручники «Хамасу», і також, щоб до Гази надходило більше гуманітарної допомоги.

Крім того, бойовики відпустили з полону трьох громадян Таїланду й одного громадянина Росії. В обмін Ізраїль відпустив 39 палестинських в'язнів.

Напередодні «Хамас» звільнив 13 ізраїльтян і чотирьох тайців, серед яких сім дітей від 3 до 16 років. За день до того угруповання звільнило 13 ізраїльських заручників, 10 тайців і одного філіппінця.