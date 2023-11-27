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Із полону звільнили 4-річну американку. Бойовики вбили її батьків у неї на очах

На фото момент зустрічі на території Ізраїлю іншої маленької заручниці «Хамасу» Яхель Шохам (3 роки). 26 листопада 2023 року
На фото момент зустрічі на території Ізраїлю іншої маленької заручниці «Хамасу» Яхель Шохам (3 роки). 26 листопада 2023 року

Ізраїль та угруповання «Хамас», визнаний у США та інших країнах терористичним угрупованням, провели обмін третьої групи заручників. Серед 17-ти звільнених: 13 ізраїльтяни, зокрема 4-річну дівчинку, яка також має американське громадянство. Подробиці повідомляє «Голос Америки».

Ебігейл Мор Едан зустріла в полоні угруповання «Хамас», яке у ЄС та США визнали терористичним, свій четвертий день народження. Її батьків убили в неї на очах, коли бойовики напали на Ізраїль 7 жовтня.

Вона вільна і зараз в Ізраїлі
Байден

Президент США Джо Байден заявив: «Два дні тому одній із наших співвітчизниць, американці, дівчинці, на ім'я Ебігейл, виповнилося чотири роки. Той день народження і провела принаймні 50 днів до цього, бувши заручницею «Хамасу». Сьогодні вона вільна, а Джилл і я разом із багатьма американцями молимося за те, щоб з нею все було добре. Вона вільна і зараз в Ізраїлі».

Родичі дівчинки вважали, що вона загинула під час нападу «Хамасу». Тоді бойовики увірвались до їхнього будинку і вбили матір Ебігейл на її очах та на очах її шести і десятирічних брата й сестри. Після того Ебігейл вибігла на вулицю до свого батька, який підхопив її на руки й у той момент був застрелений, «тримаючи її».

Брат і сестра Ебігейл Мор Едан вижили, бо їм вдалося залишитися непоміченими, сховавшись у шафі. Діти просиділи там 14 годин.

Джо Байден підкреслив, що адміністрація Білого дому продовжує працювати над тим, щоб були звільнені всі американці та інші заручники «Хамасу», і також, щоб до Гази надходило більше гуманітарної допомоги.

Крім того, бойовики відпустили з полону трьох громадян Таїланду й одного громадянина Росії. В обмін Ізраїль відпустив 39 палестинських в'язнів.

Напередодні «Хамас» звільнив 13 ізраїльтян і чотирьох тайців, серед яких сім дітей від 3 до 16 років. За день до того угруповання звільнило 13 ізраїльських заручників, 10 тайців і одного філіппінця.

  • У рамках угоди про обмін, досягнутої за посередництва США та Катару, Ізраїль і «Хамас» тимчасово зупинили бойові дії у Газі.
  • Перемир'я використовується для обміну полоненими.
  • Ізраїль розпочав операцію проти угруповання «Хамас» у відповідь на атаку бойовиків 7 жовтня, внаслідок якого були вбиті понад 1200 людей, переважно цивільних. Жорстокі напади знімалися бойовиками на відео і поширювалися у мережі. Понад 300 людей, серед них і дітей, бойовики взяли у заручники.
  • Як стверджує контрольована «Хамасом» влада Гази: внаслідок ізраїльської операції загинуло понад 10 тисяч людей.

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