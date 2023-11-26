«Хамас» звільнив ще 17 заручників, серед них є троє іноземців – ЦАХАЛ

Червоному Хресту в неділю, 26 листопада, було передано ще 14 громадян Ізраїлю, які були заручниками «Хамасу» (визнаного терористичним ЄС та США), а також троє іноземних заручників. Про це із посиланням на інформацію від Червоного Хреста повідомила Армія оборони Ізраїлю.



За даними «Хамасу», які наводить Reuters, угруповання передало Міжнародному комітету Червоного Хреста 13 ізраїльтян, трьох таїландців та одного заручника з російським паспортом. Ізраїльські ЗМІ повідомляють, що один із заручників має подвійне (ізраїльське та російське) громадянство, зазначає російська служба Бі-бі-сі.



Ізраїльський портал новин Ynet написав, що в новій групі звільнених ізраїльтян – 9 дітей.



На 26 листопада було заплановано третій етап обміну ізраїльтян та іноземців, які перебувають у полоні «Хамасу», на засуджених в Ізраїлі палестинців. У попередні два дні було звільнено 41 заручника, серед них були 26 ізраїльтян, 14 підданих Таїланду та один філіппінець.

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Раніше 26 листопада стало відомо, що «Хамас» передав Червоному Хресту заручника із російським громадянством. Про це повідомило російське державне агентство ТАРС із посиланням на представника угруповання. Наводяться його слова про те, що заручника з російським громадянством звільнили «у відповідь на зусилля президента Росії Володимира Путіна».



Як повідомила агенція Reuters з посиланням на угруповання, у зв’язку зі звільненням громадянина РФ зазначається, що дії були вжиті «на знак визнання позиції Москви». Після нападу на Ізраїль бойовиків із Сектору Гази, підконтрольного «Хамасу», Путін кілька разів висловлював підтримку на адресу цивільного населення цієї палестинської території.

Радикальне палестинське угруповання «Хамас», визнане терористичним у США та ЄС, 24 листопада почало передавати ізраїльським військовим заручників, вивезених у Сектор Гази після нападу на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Домовленість про тимчасове припинення вогню між Ізраїлем і «Хамасом» була досягнута за посередництва Катару, Єгипту та США. Згідно з нею, протягом чотириденної паузи до Сектора Гази доставлятиметься гуманітарна допомога.