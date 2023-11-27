Ізраїль готовий продовжити перемир’я з «Хамасом» задля звільнення заручників – Нетаньягу

Ізраїль готовий продовжити перемир’я у війні з угрупованням «Хамас», визнаним ЄС і США терористичним, для продовження звільнення заручників, заявив прем’єр-міністр Біньямін Ізраїль готовий продовжити перемир’я в розмові з президентом США Джо Байденом.

«Ми привезли додому ще одну групу заручників, дітей і жінок, і я був зворушений до глибини душі, як і вся нація, коли ми побачили возз’єднані сім’ї», – цитує Нетаньягу Times of Israel.

Він зазначив, що перемир’я може бути продовжено: «За кожен день ще десять [заручників]».

Ізраїльський прем’єр наголосив, що після припинення дії угоди про перемир’я армія країни повернеться до досягнення своєї мети – знищення «Хамас» та звільнення всіх заручників.

«Я впевнений, що ми досягнемо успіху в цій місії, тому що у нас немає іншого вибору», – заявив Нетаньягу.

Угруповання «Хамас» також висловило готовність продовжити перемир’я, про це йдеться у заяві в Telegram.

За даними The Wall Street Journal, учасники переговорів між Ізраїлем та «Хамас» сподіваються, що тимчасове припинення вогню у Секторі Гази може бути продовжене ще на чотири дні і що бойовики звільнять ще 40-50 заручників – жінок та дітей.

Напередодні «Хамас» звільнив 17 заручників.

Білий дім підтвердив, що однією з умов угоди про чотириденну паузу у воєнних діях є дозвіл співробітникам Червоного Хреста відвідувати заручників, які перебувають у Газі. Раніше про це повідомив і уряд Ізраїлю.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що Тель-Авів отримав список останньої партії з 11 заручників, яких мають звільнити 27 листопада після 52 днів перебування у полоні.