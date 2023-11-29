Зеленський повідомив, що перебуває на Одещині: головна тема – захист регіону

Президент Володимир Зеленський повідомив у середу, що перебуває з робочою поїздкою на Одещині.

«Розпочали з доповідей військових і наради щодо захисту регіону. Багато важливих питань. Оперативна обстановка та ведення бойових дій у межах відповідальності ОСУВ «Одеса». Ситуація в Чорному морі, протимінні заходи та гарантування безпеки «зернового коридору». Робота ППО Одещини, прикриття Одеси з повітря, інфраструктури «зернового коридору» та наших бригад», – повідомив Зеленський у Telegram.

Президент повідомив, що також зустрівся із військовими, які захищають південь України, та вручив їм державні нагороди.

Одеська область, зокрема, її портова інфраструктура, регулярно зазнає російських обстрілів.

Війська РФ постійно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.