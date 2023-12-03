«Схоже, США тричі кажуть «ні» кожному виду зброї, перш ніж надати її Україні» – голова Комітету розвідки Конгресу

Проблеми з американським фінансуванням потреб України на полі бою проти російської агресії обговорили днями у Вашингтоні під час дискусії в «Атлантичній раді», де модератором виступив голова Комітету розвідки Конгресу США, республіканець Майк Тернер, про що інформує «Голос Америки».

Проблема з фінансуванням підтримки України полягає зокрема у неспроможності адміністрації «сформулювати план успіху», зазначає голова Комітету розвідки Конгресу США, республіканець Майк Тернер. У Конгресі, каже політик, законодавці не мають відповіді щодо подальшого розвитку подій та методів досягнення цілей, і якими власне є цілі США.

Крім того, за його словами, керівництво України «обтяжене уявленням американського народу про мільярди доларів, які навіть ніколи не надходили в Україну», про що Тернер особисто спілкувався із президентом України Володимиром Зеленським.

Це гроші, які фактично були використані у США для поповнення власних оборонних запасів або для підтримки союзників.

«Камінь спотикання» в американській допомозі Україні

«Схоже на те, що адміністрація повинна тричі публічно сказати «ні» Україні щодо кожної системи зброї, перш ніж нарешті визнати потребу у ній та надати. А потім потрібно ще шість місяців, щоб [українці] отримали її», – наголосив Тернер.

Він також назвав «справжній камінь спотикання» та причини затримок голосування Конгресу щодо підтримки України.

Так, за його словами, однодумці-республіканці чекають від адміністрації президента США визнання, стосовно «провалу своєї політики щодо південних кордонів». Тому це питання у Конгресі наполегливо поєднують з наданням фінансування Україні, очікуючи не тільки грошей для потреб американського кордону, але зміни державної політики щодо нього в цілому.

«Україна та Ізраїль – не дві різні війни»

Водночас Дебра Кейган, старша радниця «Атлантичної ради», зауважила, що не варто розділяти підтримку України та Ізраїлю. Оскільки, за її словами, йдеться не про дві різні війни, а про протистояння одному й тому ж ворогові – Росія фінансує як війну проти України, так і роками підтримує бойовиків угруповання «Хамас», що визнане терористичним у США та Євросоюзі.

Цю тезу підтримує і Майк Тернер. За його словами, слід розглядати боротьбу України та ситуацію на Близькому Сході як боротьбу між демократією та авторитаризмом, щоб не упустити справжню суть цих воєн та не допустити «спільне святкування» Росії, Ірану, Китаю та інших прихильників диктатури.

Недостатнє фінансування потреб України і будь-які його затримки пов’язані із хибним судженням всередині США, мовляв, збройна допомога «провокуватиме» президента Росії Володимира Путіна, вважає Ребекка Генрікс, старша наукова співробітниця Гудзонського інституту.

Американське «похмілля» від марних сподівань на демократичність Росії

«Один із міфів, повторюваних американцями та ЗМІ, полягає в тому, що американська підтримка України нібито може спричинити об'єднання Росії та Китаю. Але насправді ні, саме підтримка Китаю дала Путіну впевненість розпочати це повномасштабне вторгнення в лютому [2022 року]», – каже експертка.

Сполучені Штати помилково – і республіканська, і демократична адміністрації – десятиліттями сподівалися на «перезавантаження» Росії та її зближення із Заходом, вважає Ребекка Генрікс.

«Похмілля» від цього помилкового сподівання досі впливає на мислення місцевих законодавців, каже авона.

У жовтні президент США Джо Байден подав до Конгресу запит на понад 105 мільярдів оборонної допомоги, включно з 61,4 мільярда доларів допомоги для України та 14,3 мільярда – Ізраїлю. Байден закликав Конгрес проголосувати обидві ініціативи в пакеті, однак Конгрес наразі не підтримав цей запит адміністрації Байдена.