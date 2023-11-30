Домовилися продовжити пошук технологічних рішень для фронту – Залужний про розмову з командувачем армії США

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив про телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Чарльзом Брауном, під час якої, за його словами, йшлося про ситуацію на фронті.

Як заявив головнокомандувач, вони з генералом Брауном «домовилися продовжувати спільну роботу над пошуком технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, вогневому ураженні та розмінуванні».

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«Розповів про ведення противником локальних наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському і Мар’їнському напрямках. Водночас Сили безпеки й оборони завдають ворогу суттєвих втрат у живій силі та техніці, а також виснажують його вздовж усієї лінії фронту», – написав Залужний у фейсбуці.

На початку листопада в статті в журналі The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що війна зараз переходить на новий етап – «позиційної війни», а це може піти на користь Росії. За його словами, без посилення технологічної переваги, «швидше за все, не буде глибокого і красивого прориву» проти сил РФ.

28 листопада міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що в НАТО є озброєння, яке могло б забезпечити Україні «технологічний прорив у війні проти РФ».

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