У ОП висловилися щодо ймовірного конфлікту Зеленського і Залужного, а також заяв Безуглої

В українському керівництві відбуваються «ситуативні дискусії», а не конфлікт, позиція військових та політичних еліт в Україні консолідована – так радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) відреагував на матеріал видання The Economist про нібито погіршення відносин Зеленського і Залужного.

«Ми наполягаємо на тому, що конфлікту не існує. Ще раз підкреслюю, що президент Зеленский перебуває в постійній комунікації з паном Залужним. Безумовно є ситуація, коли треба проводити ті чи інші розмови на Ставці з урахуванням того, як просуваються наші наступальні операції, які корективи треба вносити, що треба робити для того, щоб це було ефективніше. Але ще раз підкреслюю – ці спілкування щоденні в робочому форматі», – каже Подоляк.

На думку представника ОП, Кремль зацікавлений у внутрішньополітичних конфліктах в Україні.

Читайте також: Вбивця дронів: чому Залужний заговорив про РЕБ – та які загрози несе ЗСУ перевага Росії

Подоляк також прокоментував і закиди народної депутатки від «Слуги народу» Мар’яни Безуглої в бік головнокомандувача Валерія Залужного щодо відсутності плану ведення війни на наступний рік.

Він вказав на те, що Офіс президента не модерує висловлювання депутатів.

«Друге – на мій погляд, безумовно, план на 2024 рік існує. Про це говорить і президент, і сам пан Залужний. Корективи, які треба вносити, зброя, яка нам потрібна на цьому етапі, технологічний ривок, про який говорить пан Залужний – це все зрозуміло. З урахуванням знову ж таки бюджету, який прийнятий і підписаний президентом і чітко фіксує, що ми будемо робити з точки зору матеріальних ресурсів для для ефективного проведення війни. На Ставці паралельно з цим вносяться корективи у тактику на тих чи інших напрямках», – сказав він.

Водночас він сумнівається в тому, що можливо забезпечити народним депутатам ознайомлення з планом ведення бойових дій, тому що орган, який його узгоджує – це Ставка верховного головнокомандувача.

Читайте також: Чому Безугла розкритикувала Залужного і чи коштуватиме їй це посади?

«Третя складова – у нас традиційно депутати, не тільки провладні, будь-які, мають бажання коментувати ті чи інші дії посадових осіб. Навіть радикально, я б сказав, коментувати. На мій погляд, це неправильна стратегія, у тому числі для депутатів», – додав радник голови Офісу.

Видання The Economist днями оприлюднило статтю, в якій заявило про нібито «конфлікт» між найвищим військовим і політичним керівництвом України через результати літнього контрнаступу 2023 року.

Напередодні депутатка від фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла звинуватила у фейсбуці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у тому, що він «не зміг надати план задуму на 2024 рік», тому військове керівництво України «має піти». У соцмережах її висловлювання розкритикували. Після цього вона опублікувала ще один допис, в якому заявила, що «правило Головкома N1 – в будь-якій некомфортній ситуації перекладай вину на ОП».

Головнокомандувач ЗСУ ці заяви Безуглої не коментував.