Безугла VS Залужний. Депутатка наполягає, що «написала очевидні речі». Що кажуть інші?

Мар’яна Безугла, заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки може втратити свою посаду в комітеті «у зв’язку з незадовільною роботою». Її колега по фракції Ігор Кривошеєв вже зареєстрував відповідну постанову. Напередодні Безугла критикувала у фейбсуці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Що ж саме вона написала? Чому її висловлювання розкритикували? І що вона говорить зараз? Читайте – в матеріалі Радіо Свобода.

26 та 27 листопада Мар’яна Безугла публікувала дописи із відкритою критикою головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. В одній із публікацій вона стверджує, що Валерій Залужний «не зміг надати план задуму на 2024 рік», тому військове керівництво України «має піти».

У соцмережах її висловлювання розкритикували.

Після цього вона опублікувала ще один допис, в якому заявила, що «правило головкома N1 – в будь-якій некомфортній ситуації перекладай вину на ОП».

Такий випад народної депутатки, та ще з профільного комітету, не залишився поза увагою. На її слова відреагували політики, експерти, військові. В більшості Мар’яну Безуглу критикували за те, що вона виносить на широке обговорення питання, які мали б обговорювати тільки люди із доступом до такої інформації. Кажуть, виникає питання: «А чи мала право заступниця голови комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки виносити на загал інформацію, яку обговорювали в комітеті у закритому режимі?».

Що каже Мар’яна Безугла

Сама Мар’яна Безугла у коментарі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Live») заявила, що вважає, що сказала очевидні речі, які і так знають та обговорюють:

«Я нічого такого особливого не написала. Це знають військові, безпосередньо військові. У нас немає якихось ідеальних і неідеальних генералів – це одна єдина система, якщо в оперативно-тактичному угрупованні змушують наступати по посадці чи розмінувати за допомогою Bradley, то не може бути такого, що вертикаль не скоординована. Я написала очевидні речі. Що їх коментувати?

Я нічого такого особливого не написала. Це знають військові, безпосередньо військові

Я закликаю до змін у Збройних силах. Або ми змінюємося, або ми залишаємося маленькою пострадянською армією і, вибачте, по пропорціях: у нас набирають людей – у них набирають людей, вони пострадянська структурована – ми пострадянська менш структурована. То у кого більше шансів?

Те, що я порушую, що людей без візії, без змін в ТЦК просто хочуть забирати тисячами, без змін в ТЦК! Чи те, що беруть непідготовлену бригаду і кидають на посадку, то це я розхитую, дестабілізую обстановку? Якщо ми будемо діяти так, як росіяни, ми не виграємо, суто пропорційно. Це питання я і порушую».

Джерела у фракції «Слуга народу» повідомили Радіо Свобода, що є ініціатива певних народний обранців щодо виключення Мар’яни Безуглої з фракції. Утім, таких парламентарів, кажуть, нині небагато. Ввечері 27 листопада стало відомо, що Ігор Кривошеєв, народний депутат від фракції «Слуга народу», зареєстрував у Верховній Раді постанову про відкликання з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої «у зв’язку з незадовільною роботою на посаді».

Що кажуть народні депутати і експерти

Радіо Свобода поспілкувалось з народними депутатами та експертами про ситуацію, яка склалася. Розпитали, як впливає цей скандал на ситуацію в країні.

Ігор Кривошеєв, народний депутат від фракції «Слуга народу», ініціатор постанови про відкликання Безуглої з посади в коментарі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») зауважив:

«Під час війни політики мають займатися своєю роботою – це забезпечення функцій держави, це пошук міжнародної підтримки, відтак забезпечення цієї міжнародної підтримки.

Як на мене, це от саме відбувається – намагання втягнути військове керівництво в політику

Військові мають займатися своєю справою. І абсолютно неприпустимо затягування військових в політичні процеси і навпаки, участь політиків в ухваленні військових рішень. Тож для мене стала несподіванкою така поведінка пані Мар’яни.

Як ми бачимо, це не перша така атака на військове керівництво. Якщо пам'ятаєте, була критика спочатку від пана Ігоря Жовкви, заступника керівника Офісу президента. Як на мене, це от саме відбувається намагання втягнути військове керівництво в політику, тому що це напряму буде шкодити обороноздатності. Якщо це робить якийсь окремий незалежний народний депутат, це, можливо, було б якесь його право. Але якщо це робить заступник голови комітету нацбезпеки, то це вже щось, що не вкладається в мене в голові. Відтак зміни у складі комітетів відбуваються ухваленням постанови. Саме тому саме таку постанову я і зареєстрував».

Соломія Бобровська, народна депутатка від фракції «Голос», членкиня комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки у коментарі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Live)» зазначила таке:

Для мене дивно читати такі речі за 20 місяців повномасштабної війни

«Для мене досить дивно читати від Мар’яни, що для неї відповіді на запитання є невідомими. По-перше, ці проблеми не є новими, вони є проблемними крайніх 33 роки. І питання десь, очевидно, складно рухається, але, з іншої сторони, їх, як будь-яку системну річ в державі, неможливо зробити за день, добу, місяць чи два. Для мене дивно читати такі речі за 20 місяців повномасштабної війни. В той час, коли накал в суспільстві є надвисокий, є пряме політичне втручання у військове командування, у військове керівництво. І, на жаль, ми вже місяць спостерігаємо ці публічні стрибки зі сторони політичного керівництва держави в сторону Генерального штабу. І мені дуже хотілося б, щоб мінімально використовували депутатів, будь-яких інших активістів чи спікерів, зокрема, Офісу президента».

Також депутатка від «Європейської солідарності», член оборонного комітету Ради Ірина Фріз заявила, що вона ініціювала розгляд на комітеті питання щодо позбавлення Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.

«Якщо для відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника комітету потрібне рішення парламенту, яке блокується, попри наявність вже двох постанов від представника президента в парламенті, члена нашого комітету Федіра Веніславського та співголови фракції «Європейська солідарність» Ірини Геращенко (відповідні постанови не опубліковані на сайті Верховної Ради – ред.), то для позбавлення керівництва підкомітету достатньо рішення комітету з нацбезпеки. Розраховую на готовність членів комітету розглянути питання та ухвалити рішення», – написала вона у фейсбуці.

На це Безугла коротко відреагувала, написавши в своїх соцмережах: «Не чіпайте нашого Залужного! «Європейська солідарність». На зареєстровану постанову від Кривошеєва вона наразі не реагувала.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки та розвідки Федір Веніславський (фракція «Слуга народу») в ефірі Radio NV висловив переконання, що перебування в комітеті Мар’яни Безуглої є загрозою національній безпеці, зазначивши, що «така діяльність, така поведінка Безуглої є неприпустимою».

Політолог Євген Магда у коментарі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Live») зазначив:

Ці заяви підміняють собою одну просту заяву – спільну заяву Володимира Зеленського і Валерія Залужного, просту: «Ми воюємо до перемоги»

«Звільнення головнокомандувачів Збройних сил – це також прерогатива президента. Тобто пані Мар’яна підказує президенту? Чи як?

Проблема в тому, що ці заяви підміняють собою одну просту заяву – спільну заяву Володимира Зеленського і Валерія Залужного, просту: «Ми воюємо до перемоги». І два підписи. Правда, ця заява зняла б багато питань у багатьох наших громадян? Які вже за 21 місяць широкомасштабного російського вторгнення відчули широкий спектр різних емоцій. І їм потрібно сьогодні розуміти, що нагорі державної піраміди так само переживають і так само опікуються тим, якою буде доля України в цій війні, а не лише власними долями».

Головнокомандувач ЗСУ ці заяви Безуглої не коментував.