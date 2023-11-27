У Раді зареєстрували постанову про відкликання Безуглої з посади заступника голови комітету з питань нацбезпеки

У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про відкликання з посади заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар’яни Безуглої «у зв’язку з незадовільною роботою на посаді».

Ініціатором постанови є член фракції «Слуга народу» Ігор Кривошеєв, представник парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

«Червоні лінії існують. Український народ в умовах війни продемонстрував, що може бути солідарний. Пані Безугла не може залишатись на посаді заступника голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Крапка», – так у фейсбуці він прокоментував свою ініціативу.



Також депутатка від «Європейської солідарності», член оборонного комітету Ради Ірина Фріз заявила, що вона ініціювала розгляд на комітеті питання щодо позбавлення Безуглої посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного нагляду та контролю.

«Якщо для відкликання Мар’яни Безуглої з посади заступника комітету потрібно рішення парламенту, яке блокується, попри наявність вже двох постанов від представника президента в парламенті, члена нашого комітету Федіра Веніславського та співголови фракції Європейська Солідарність Ірини Геращенко (відповідні постанови не опубліковані на сайті Верховної Ради – ред.), то для позбавлення керівництва підкомітету достатньо рішення комітету з нацбезпеки. Розраховую на готовність членів комітету розглянути питання та ухвалити рішення», – написала вона у фейсбуці.

На це Безугла коротко відреагувала, написавши в своїх соцмережах: «Не чіпайте нашого Залужного! Європейська Солідарність». На зареєстровану постанову від Кривошеєва вона наразі не реагувала.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки та розвідки Федір Веніславський (фракція « »Слуга народу») ефірі Radio NV висловив переконання, що перебування в комітеті Мар’яни Безуглої є загрозою національній безпеці, зазначивши, що «така діяльність, така поведінка Безуглої є неприпустимою».

Напередодні депутатка від фракції «Слуга народу» Мар’яна Безугла звинуватила у фейсбуці головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у тому, що він «не зміг надати план задуму на 2024 рік», тому військове керівництво України «має піти». У соцмережах її висловлювання розкритикували. Після цього вона опублікувала ще один допис, в якому заявила, що «правило Головкома N1 – в будь-якій некомфортній ситуації перекладай вину на ОП».

Головнокомандувач ЗСУ ці заяви Безуглої не коментував.