Зеленський розповів про плани РФ «усунення» його і відповів, чи скористається Україна шансом вбити Путіна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія все ще «дуже хоче» усунути його від влади. Про це він розповів в інтерв’ю The Sun.



Він назвав кодову назву їхньої останньої місії з його усунення, а її дедлайн – кінець року.



«Операція називається «Майдан 3», вона має на меті змінити президента. Можливо, не шляхом вбивства. Я маю на увазі, що він змінюється. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є. Ось така ідея, до кінця року», – розповів він.

За словами Зеленського, українські спецслужби попередили щонайменше «п’ять чи шість» змов щодо його вбивства.



Президент відмовився відповідати на запитання, чи здійснювала Україна вбивства у відповідь.



«Це війна, і Україна має всі права захищати свою землю», – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, чи скористається Україна шансом вбити Путіна, якщо буде така можливість.

У травні цього року після атаки безпілотників на Кремль колишній президент Росії, секретар російської Ради безпеки Дмитро Медведєв заявив, що Москва має вдатися до «фізичного усунення Зеленського».

У березні 2022 року британська газета The Times повідомляла, що за тиждень Володимир Зеленський пережив щонайменше три спроби замаху. За даними видання, із завданням убити президента України до країни прибули два угруповання – найманці «ПВК Вагнера» та чеченські спецпризначенці, але їхнім планам нібито завадили співробітники ФСБ, які виступають проти війни. У січні 2023-го повідомлялося, що з початку російського вторгнення в Україну Зеленський пережив уже понад 12 спроб замаху, частині з яких допомогла запобігти ЦРУ.