Німецьке видавництво оголосило про припинення продажу книг про Путіна після розслідування щодо фінансування автора Москвою

Німецьке видавництво оголосило, що припинить продаж книг про російського президента Володимира Путіна від відомого журналіста після повідомлень ЗМІ про те, що він нібито отримав щонайменше 600 000 євро в офшорних платежах, пов’язаних з російськими джерелами.



Як пише AP, видавець Hoffmann und Campe заявив, що більше не буде продавати дві книги про Путіна німецького журналіста Губерта Зайпеля після повідомлень німецького журналу Der Spiegel і ZDF, зазначивши, що раніше не було відомо про ці звинувачення.

Йдеться про дві книги: «Влада Путіна» 2021 року та «Путін. Внутрішні погляди на владу» 2015 року.



Німецьке громадське телебачення NDR, яке в 2012 році зняло документальний фільм із Зайпелем про Путіна та транслювало його інтерв’ю з російським президентом у минулому, також заявило, що розглядає судовий позов проти репортера.



Der Spiegel і ZDF повідомили, що, зіткнувшись із заявами, Зайпель заперечив, що коли-небудь отримував гроші від третіх сторін за фільми чи телеінтерв’ю.

Водночас, як повідомляє Spiegel, він нібито визнав підтримку щодо книжкових проектів.



У заяві німецького телеканалу NDR йдеться, що «Зайпель зізнався NDR, що отримав гроші від Олексія Мордашова за двома «спонсорськими контрактами» в 2013 і 2018 роках і пояснив, що це було для двох книжкових проектів».



NDR зазначає, що репортер не розголошував ці контракти під час їхньої співпраці, і що «мовник вважає це значним конфліктом інтересів, який ставить під сумнів журналістську незалежність Зайпеля».

Напередодні видання «Важные истории», Paper Trail Media, журнал Der Spiegel та німецький канал ZDF оприлюднили розслідування, у якому йшлося, що німецький журналіст Губерт Зайпель отримав 600 тисяч євро від компаній, пов’язаних з російським мільярдером Олексієм Мордашовим.



Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні журналістів, у 2018 році Зайпель підписав спонсорський договір на створення та популяризацію книги про «політичний клімат у Росії». За це він отримав щонайменше 600 тисяч євро. Книга вийшла у 2021 році.



У підготовлених для підписання документах є рукописна позначка, яка вказує на те, що окремі гроші Зайпель у 2013 році міг отримати за підготовку біографії Путіна «Путін. Логіка влади». Журналіст не попереджав про можливий конфлікт інтересів ні читачів, ні видавця.



Зайпель у Німеччині має славу знавця Росії. Він кілька разів записував інтерв’ю з російським президентом, у тому числі для компанії NRD, що входить до громадської телерадікомпанії ARD, яка фінансується на гроші платників податків.



Отриманий гонорар у розмірі понад 600 тисяч євро є надзвичайно високим для книговидавничого бізнесу у Німеччині.

Мордашов, який, як вважають, має тісні зв’язки з Путіним, є одним із багатьох російських олігархів, проти яких Сполучені Штати, Велика Британія та Європейський Союз ввели санкції після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.