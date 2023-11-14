Німецький тележурналіст отримав від Москви кілька сотень тисяч євро за книги про Путіна – ЗМІ

Німецький журналіст Хуберт Зайпель, який записував інтерв’ю з президентом Росії Володимиром Путіним, і написав дві книги про нього, отримав 600 тисяч євро від компаній, пов’язаних з російським мільярдером Олексієм Мордашовим. Про це йдеться у розслідуванні, опублікованому виданням «Важные истории» спільно з Paper Trail Media, журналом Der Spiegel та німецьким каналом ZDF.



Згідно з документами, які опинилися у розпорядженні журналістів, у 2018 році Зайпель підписав спонсорський договір на створення та популяризацію книги про «політичний клімат у Росії». За це він отримав щонайменше 600 тисяч євро. Книга вийшла у 2021 році і називалася «Влада Путіна. Навіщо Європі Росія?»



У підготовлених для підписання документах є рукописна позначка, яка вказує на те, що окремі гроші Зайпель у 2013 році міг отримати за підготовку біографії Путіна «Путін. Логіка влади». Журналіст не попереджав про можливий конфлікт інтересів ні читачів, ні видавця. «Важные истории» вважають, що у обох книгах Зайпель займався апологетикою російського президента.



Зайпель – перший німецький журналіст, який доведено фінансувався особою з оточення Путіна. У Німеччині він має славу знавця Росії. Він кілька разів записував інтерв’ю з російським президентом, у тому числі для компанії NRD, що входить до громадської телерадікомпанії ARD, яка фінансується на гроші платників податків.



На запит ZDF він підтвердив, що отримав підтримку через Мордашова. Однак, за його словами, бізнесмен «не вплинув на зміст його книг». У договорі насправді наголошується, що автор «не має жодних зобов’язань перед спонсором щодо проекту книги».



Телекомпанія NDR заявила на запит журналістів, що не знала про російське фінансування Зайпеля та пообіцяла перевірити можливість судового переслідування. ARD та російська сторона, зокрема пресслужба адміністрації президента, відмовилися від коментарів.



Отриманий гонорар у розмірі понад 600 тисяч євро надзвичайно високий для книговидавничого бізнесу у Німеччині. Мордашев з 2022 року перебуває під санкціями Євросоюзу як близька до Володимира Путіна особа. Йому належить головний пакет акцій німецької туристичної компанії TUI.



Мордашов – один із найбагатших людей Росії, статки його та його родини оцінюються Forbes майже у 21 мільярд доларів.