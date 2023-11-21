Зеленський вважає, що залучення генералів в політику ставить під загрозу єдність країни

Президент України Володимир Зеленський попередив генералів, що залучення в політику ставить під загрозу єдність країни. Про це він розповів в інтерв’ю The Sun.



У цьому контексті Зеленський нагадав про українських командирів, які пішли в політику після 2014 року, коли Росія анексувала Крим.



«Різні політичні сили штовхають військових у політику. Це було після 2014 року, коли кожна політична партія хотіла мати у своєму складі якихось військових, зірок війни, і я вважаю, що це була дуже велика помилка», – сказав він.

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За його словами, «якщо військовий вирішив займатися політикою, це його право, тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни».



«Якщо ти ведеш війну з думкою про те, що завтра будеш займатися політикою або виборами, то на словах і на фронті ти поводишся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка», – додав президент.

Зеленський виключив проведення виборів, які мали б відбутися наступного року, наполягаючи на тому, що це незаконно в умовах воєнного стану, неможливо через війну і розділило б країну, коли люди зосереджені на боротьбі з російською агресією.

На початку листопада головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний порівняв ситуацію на полі бою з «патовою ситуацією», схожою на бойові дії під час Першої світової війни, і попередив, що не слід очікувати «жодного глибокого і красивого прориву» з боку українських військ найближчим часом. Проте Зеленський згодом це заперечив, заявивши, що «війна не зайшла в глухий кут». Ці заяви викликали припущення про розбіжності між Залужним і Зеленським.

Згодом радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в етері Радіо Свобода (програма «Свобода LIVE») сказав, що колонка головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного для видання The Economist не свідчить про розбіжності між цивільним та військовим керівництвом країни.

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6 листопада Володимир Зеленський заявив, що за умов воєнного часу тези про можливе проведення виборів у 2024 році є недоцільними. За його словами, потрібно «визначитися, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія».

У жовтні опитування Міжнародного республіканського інституту (IRI) показало, що понад 60% респондентів в Україні виступають за проведення виборів лише після завершення війни. 20% респондентів погодилися, що, навіть попри воєнний стан, в Україні варто провести президентські вибори, 39% – парламентські. 15% учасників висловили за проведення місцевих виборів, 19% – за те, щоб не проводити жодних.

Наступні президентські та парламентські вибори мали б відбутися 2024 року, але під час воєнного стану вибори не проводяться.