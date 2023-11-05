Зеленський анонсував зміну стратегії: «військові придумують плани, щоб швидше просуватись»

Україна розглядає зміни у своїй воєнній стратегії, але «війна не зайшла в глухий кут», наголосив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю програмі «Зустріч з пресою» на американському телеканалі NBC News.

«Наші військові придумують різні плани, різні операції для того, щоб швидше просуватися вперед і завдати несподіваного удару по Російській Федерації… Вони (російська влада – ред.) думали, що поставлять нам мат, але цього не сталося… Я не думаю, що це патова ситуація», – наголосив глава держави.

Зеленський визнав, що прогрес України у війні був повільним, і що «є втома» від тривалого конфлікту. Але він наполягає на тому, що українські військові «все ще більш мотивовані, ніж будь-які росіяни, які прийшли в Україну, щоб вбивати нас».

Коментуючи інформацію NBC News про те, що посадовці зі США та Євросоюзу почали обговорювати з Україною можливість проведення мирних переговорів з Росією, Зеленський сказав: «Багато різних голосів навколо нас. Я чув багато різних голосів і емоцій без жодних конкретних пропозицій. Але на сьогодні я не маю жодних стосунків з Росією, і вони знають мою позицію, це позиція моєї країни, нашого народу – ми не хочемо вести жодного діалогу з терористами. …Я не готовий говорити з терористами, бо їхнє слово нічого не варте. Ми не можемо довіряти терористам, бо терористи завжди повертаються».

Американський інститут Gallup, який займається дослідженням громадської думки, 9 жовтня оприлюднив результати опитування жителів України стосовно війни та різних політичних аспектів. За даними компанії, українці залишаються глибоко відданими перемозі у війні з Росією.

Троє з п’яти (60%) українців, опитаних у липні й серпні, заявили, що хочуть, щоб Україна продовжувала боротьбу до перемоги, що вдвічі перевищує число тих, хто хоче, щоб Україна йшла на переговори про якнайшвидше припинення війни (31%). Практично всі українці погоджуються, що виграти війну означає повернути всі території, які Росія забрала під свій контроль із 2014 року.