Києву радять припинити наступ? Атака на Залужного: що буде з Безуглою?

Авдіївку атакують з шести сторін. Києву радять припинити наступ?

Російська армія почала штурм Авдіївки ще з двох напрямків, повідомив очільник місцевої військової адміністрації. Британська розвідка тим часом каже про один із найвищих показників втрат за останні півтора місяця серед особового складу у армії РФ за увесь час війни в Україні.

Чи вистачає ЗСУ сил захищати місто? Та які прогнози на найближчий час?

Що буде з Безуглою?

– Народні депутати ініціюють відкликання Мар'яни Безуглої з комітету нацбезпеки та оборони. Усе через її позицію, що Головнокомандувач Залужний має піти у відставку. Наскільки це реально? Усі деталі цієї історії – дивіться.

Про це і не тільки дивіться у програмі Cвобода.Ранок:

Зміни в мобілізації: чи піде влада на такі кроки?

– Збройним силам України потрібні молодші військові, адже нинішній середній вік військових занадто високий. Про це заявляють західні військові експерти на сторінках газети Financial Times.

Чи розуміє це влада у Києві та які кроки готова робити у цьому напрямку? А також що буде, якщо військові на фронті не помолодшають? Про це розпитаємо у військового експерта.

Не замерзнути взимку: загрози для енергетики і допомога ЄС

Національна енергетична компанія України Укренерго отримає додатково 24,5 млн євро від уряду Німеччини на зміцнення української енергосистеми. У Києві своєю чергою вже відновили роботу дві магістральні високовольтні лінії електропередачі, які були пошкоджені під час атаки російськими силами.

То у якому стані енергосистема України зараз і які загрози?