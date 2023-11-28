У Маріуполі радіаційний фон перевищив норму в 15 разів – Андрющенко

В окупованому Маріуполі рівень радіаційної норми перевищено у 15 разів. Сили РФ намагаються заспокоїти населення, але насправді таким чином «прикривають свій черговий воєнний злочин», розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

«У Маріуполі зафіксували в 15,5 рази підвищений радіаційний фон на пляжі «Піщаний» в районі порту. Рівень становив 4,04 мкЗв/г при рівні безпеки для людини 0,26 мкЗв/г», – розповів Андрющенко.

Зазначається, що російські окупанти розтлумачували таке зростання показників, як «безпечне» для населення, та пояснили це «нещодавнім штормом».

Втім, як підкреслює Андрющенко, «обидва виправдання є хибними».

«Дійсно, в районі пляжу «Піщаний» існують так звані «чорні піски», які «фонять». Та дійсно, точковий рівень радіації цих пісків при нормальному житті міг нашкодити, лише якщо проводити тут системно купу часу», – пояснив радник мера Маріуполя.

Втім, за його словами, справжньою причиною оголення «чорних пісків» є не шторм, а «постійні бомбардування та обстріли міста на тлі російської окупації».

«Однак, не лише «Піщаний». Якби хтось проміряв рівень радіації на Азовсталі на зараз, а також зробив аналіз складу ґрунту та пилу, що розносяться вітром по місту та дощем в море, то картина стала б по-справжньому апокаліптично яскрава», – підкреслює Андрющенко.

Він зауважив, що «саме тому окупанти зараз не проводять там заміри з метою приховати вчинений ними екоцид».

Редакція наразі не може незалежно перевірити цю інформацію.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».