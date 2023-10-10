Андрющенко заявив про можливе закриття в’їздів до окупованого Маріуполя і назвав причини

Закриття в’їздів до окупованого Маріуполя є частиною психологічного тиску на тих жителів міста, які виїхали з нього, у такий спосіб їх хочуть повернути до міста, переконаний радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Про це він заявив в етері Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок).



За його словами, іншою причиною заборони може бути те, що окупаційна влада планує визнати покинуті помешкання маріупольців безгосподарними і заселити їх.



«Попереду – зима, попереду – купа людей в Маріуполі, які не отримують житло. Попереду – запущена процедура, яка діє по-трохи щодо визнання безхазяйним майна, нерухомості фізичних осіб, тобто наших квартир і будинків. І зрозуміло, що через таке посилення правил той, хто вагається і не хоче їхати, він не приїде. Вони спокійно вже визнають наші квартири безхазяйними і будуть розселяти і маріупольців, і цивільних окупантів, і, на жаль, військових окупантів», – каже Андрющенко.



На думку Андрющенка, причиною закриття в’їздів є не боротьба з диверсантами чи партизанами, а комплекс причин, одна з яких – призов.



«Давайте не забувати: на території Російської Федерації та на окупованих нею територіях вже почався призов. Люди зараз вагаються. Людей вже гребуть. Коли почнуть гребти сильніше, люди будуть точно намагатися втекти. От до того їх готують, що просто зачинять кордони з обох боків. Тобто ця «залізна завіса» має остаточно опуститися. Тобто все це в комплексі вказує нам те, що той, хто хоче врятуватися, треба їхати з міста якнайшвидше. А тому, хто хоче повертатися, навіть не знаю, що радити», – заявив він.



Днями Петро Андрющенко заявив, що Росія «фактично закрила можливість потрапити в Маріуполь з Грузії та більшості країн ЄС».

«Тепер громадяни України можуть потрапити на Росію лише через два пункти: автошляхом через пункт пропуску Лудонька у Псковської області та повітряний пункт пропуску в аеропорту Шереметьєво. Нові правила почнуть діяти з 16 жовтня», – писав він у телеграмі.

Редакція наразі не може незалежно перевірити цю інформацію. Російські медіа чи телеграм-канали про ці обмеження не повідомляли.

Маріуполь був захоплений російськими військами у травні 2022 року після майже трьох місяців запеклих боїв. За цей час у місті було зруйновано значну частину будинків та інших об’єктів. Точна кількість загиблих невідома – оцінки варіюються від кількох тисяч до кількох десятків тисяч.

Україна й міжнародні правозахисні організації звинувачують Росію у численних скоєних у Маріуполі воєнних злочинах. Серед них – обстріл пологового будинку й удар по Драматичному театру, де ховалися люди. Міноборони Росії називає ці звинувачення «фейками».