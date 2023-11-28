Під час повітряної тривоги армія РФ вдарила ракетою по Запоріжжю – одна людина має легкі поранення

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що близько 9-ї ранку у вівторок російські війська завдали ракетного удару по підприємству в одному з районів Запоріжжя.

«Наразі тип ракети уточнюється. Попередньо – одна з модифікацій балістичної ракети «Іскандер». За попередніми даними, на цю хвилину відомо про одну легко поранену людину. Від вибухової хвилі пошкодження зазнав один з магазинів, розташованих поряд із місцем удару», – написав Малашко у Telegram.

Раніше у мережі повідомлялося про звук вибуху у Запоріжжі.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.