Ранкова атака армії РФ на Хмельниччину – ОВА розповіла подробиці

Російські війська вранці у вівторок атакували Хмельницьку область, повідомив перший заступник керівника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

«Під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Унаслідок збиття ударного повітряного об’єкта уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району. Пожежі немає. Травмованих немає», – цитує Тюріна Хмельницька ОВА у Telegram.

Повідомляється, що всі служби працюють на місці події.

Удосвіта на Хмельниччині оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.