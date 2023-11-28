Війська РФ уночі вдарили ракетою по Кривому Рогу – влада

Російські війська вночі вдарили ракетою по Кривому Рогу, повідомив Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

«Вночі рашисти вдарили ракетою по території Криворізького району, а саме по місту Кривий Ріг. Всі деталі надзвичайної ситуації наразі встановлюються. На решті територій Криворіжжя все спокійно. Вся критична та соціальна інфраструктура працює в штатному режимі», – повідомив Ситниченко у Telegram.

Також із важкої артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району, повідомили у Дніпропетровській ОВА. Загиблих і постраждалих немає.

27 листопада російські війська також обстріляли Нікопольщину в Дніпропетровській області, внаслідок, за даними влади, поранень зазнала цивільна жінка.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.