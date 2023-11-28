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Війська РФ уночі вдарили ракетою по Кривому Рогу – влада

Деталі атаки наразі встановлюються (фото ілюстративне)
Деталі атаки наразі встановлюються (фото ілюстративне)

Російські війська вночі вдарили ракетою по Кривому Рогу, повідомив Начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

«Вночі рашисти вдарили ракетою по території Криворізького району, а саме по місту Кривий Ріг. Всі деталі надзвичайної ситуації наразі встановлюються. На решті територій Криворіжжя все спокійно. Вся критична та соціальна інфраструктура працює в штатному режимі», – повідомив Ситниченко у Telegram.

Також із важкої артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району, повідомили у Дніпропетровській ОВА. Загиблих і постраждалих немає.

27 листопада російські війська також обстріляли Нікопольщину в Дніпропетровській області, внаслідок, за даними влади, поранень зазнала цивільна жінка.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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