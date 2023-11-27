У Нікополі через обстріл РФ поранена жінка – ОВА

Російські війська протягом дня 27 листопада обстрілювали Нікопольщину в Дніпропетровській області, внаслідок чого поранена цивільна жінка, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Цілий день ворог гатив по Нікопольщині. Загалом обстріляв район із важкої артилерії шість разів. Поцілив по самому Нікополю і Марганецькій громаді. У місті поранена 51-річна жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджені адмінбудівля, ліцей, храм, спортклуб, побиті сім багатоквартирних і 14 приватних будинків, одна господарська споруда знищена і 12 – понівечені, потрощені автомобілі, лінія електропередач і газогін.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Москва, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.