Через артобстріл РФ по Нікополю 1 людина загинула, є постраждалі. Під завалами ще можуть бути люди

Зранку у вівторок армія РФ вчергове обстріляла Нікополь на Дніпропетровщині. Як повідомила обласна військова адміністрація у Telegram, артилерійський снаряд поцілив по п’ятиповерхівці.

«Загинув 63-річний чоловік. Постраждали дві жінки – 65 та 63 років. Під завалами можуть бути люди», – йдеться в повідомленні.

Раніше Дніпропетровська ОВА повідомляла, що за останні години із важкої артилерії російська армія обстріляла Марганецьку громаду Нікопольського району. Про загиблих чи постраждалих не йшлося.

Уночі під ракетний удар потрапив і Кривий Ріг. Подробиць щодо руйнувань чи можливих потерпілих немає.

27 листопада російські війська також обстріляли Нікопольщину в Дніпропетровській області, внаслідок чого, за даними влади, поранень зазнала цивільна жінка.

Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.