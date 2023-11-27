Як мобільні групи збивають «шахеди» та що потрібно, щоб захистити все небо?

Російські сили вдаються до нових прийомів, щоб спробувати оминути або ж ускладнити роботу української ППО, припускають українські військові. Напередодні повідомили, що тепер вони, зокрема, фарбують «шахеди» у чорний колір та використовують матеріал, який поглинає радіолокаційний сигнал. Наскільки такі підходити до атак є ефективними та як працюють українські мобільні групи, що мають знищувати дрони? Про це в ефірі проєкту Радіо Свобода «Свобода.Ранок» розповів речник Повітряних Сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

– Ви вже заявляли, що російські сили удосконалюють таким чином безпілотники-«шахеди» – це фарбування в чорний. Наскільки це допомагає уникати української ППО?

– Так, ми бачили лише от ті фото. Я сам бачив тільки фото, я його не мав у руках. І, я думаю, спеціалісти зараз досліджують, що там профарбовано, що там карбоном нанесено і так далі. Очевидно, що це зроблено. І скільки таких безпілотників було, теж поки немає інформації остаточної, чи то був один, чи то їх було декілька для того, щоб зрозуміти, наскільки ворог уже до цього... Вони, мабуть, теж беруть, ну, випробовують ту чи іншу техніку от в таких от умовах.

Щоб радіолокаційний сигнал, який ми отримуємо від цього безпілотника, щоб ми його менше бачили радіолокаційно

Скажемо так, що це не є якась там перша модернізація, власне, цих «фірань» (йдеться про «Герань» – дрони – ред.), як вони там написали. От раніше ворог теж намагався дещо їх удосконалювати, додаючи до фюзеляжу, ну, мається на увазі, корпус літака, матеріали такі, які мають дійсно менше радіолокаційне відбиття, так? Тобто, щоб радіолокаційний сигнал, який ми отримуємо від цього безпілотника, щоб ми його менше бачили радіолокаційно. От і все.

Таким чином противник не тільки ці безпілотники удосконалює, ви бачите, що йдуть модернізації тих самих «Ланцетів», плюс вони створюють і нові ударні БПЛА, типу «Куб», які у них є на озброєнні. Війна – це, як би там не хотілося, як би це не звучало, це такий полігон для випробувань новітнього озброєння в реальному бою. Тому ворог буде постійно робити це, буде постійно вдосконалювати наявну зброю, покращувати її, безумовно. Ттак само Україна робить, зрештою, ми теж в бойових умовах випробовуємо той чи інший зразок техніки, навіть західне озброєння. Це дивляться партнери, наскільки воно ефективно відпрацьовує і що треба допрацювати в тому чи іншому плані.

– А як часто Росія може створювати саме такі масовані атаки «шахедами», як ми спостерігали 25 листопада? 60 дронів на одне місто. Чи може це стати, наприклад, щоденною чи щотижневою практикою?

– Все залежить від того, наскільки вони будуть отримувати комплектуючі із західних країн через той самий Іран чи через інші країни. Це від того напряму залежить, безумовно. Те виробництво, яке вони розгорнули на території Росії, звичайно, дозволяє їм посилити спроможність. Виробництво БПЛА – вони можуть робити частково в Росії. Певну кількість компонентів, той самий фюзеляж, той самий пропелер, бойову частину і так далі. Інші комплектуючі, які вони не можуть самі виготовляти, та і чи є потреба, якщо можна брати в Ірану, і Іран бере ще десь, і таким чином збільшувати виробництво за рахунок додаткових виробничих потужностей. Різні думки є... Це серйозний виклик, і потрібно нам до цього готуватися.

Нам потрібні ці системи, які знищують безпілотники в автоматичному режимі вночі за допомогою оптичної та радіолокаційної прив’язки до цілі

От ви показуєте кадри зараз нічної роботи, коли було понад 70 безпілотників збито. Ви бачите багато систем, які працювали, саме типу «Гепард» та інші його аналоги, які розривними снарядами знищують безпілотники доволі таки ефективно. Більше таких систем потрібно Україні. Мобільні вогневі групи перекривають, серйозний відсоток перекривають, але це не панацея. Нам потрібні ці системи, які знищують безпілотники в автоматичному режимі вночі за допомогою оптичної та радіолокаційної прив’язки до цілі. Власне, «Гепарди» це роблять дуже добре, тому треба більше таких систем.

– Майже 40% запущених по Україні російських «шахедів» знищили саме мобільні вогневі групи протиповітряної оборони, повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. Це вже такий результат набору нових мобільних груп? Того, що їх стало більше чи ще ні?

– Їх просто більше є. Створюються нові підрозділи. Не можна просто створити групу і відправити її в поле з автоматом. Треба дати їй автотранспорт, пікап високої прохідності. Треба групу оперативно, дуже швидко направити на маршрут «шахеда».

Всі чергові сили оборони дивляться пересування «шахеда». Він рухається, потім міняє маршрут різко вліво-вправо

Всі чергові сили оборони дивляться пересування «Шахеда». Він рухається, потім міняє маршрут різко вліво-вправо. Треба групу направляти. Радіус ураження мобілки кілька кілометрів. Якщо це ПЗРК – до 4, якщо це кулемет, то 1-2 кілометри ефективний радіус ураження. Ми маємо розуміти, що мобільність – це не просто називаються мобільними. Мобільність залежить від мобільності їхньої, залежить від результату. Тому автотранспорт. По-друге, озброєння, звичайно, те що вражає, це і зенітки, і крупнокаліберні кулемети, і все решта, що допомагає досягати того результату. Це тепловізійне обладнання, це прилади нічного бачення, це прожектори, це лазерні указки. Таким чином усе це працює.

Мобільна вогнева група складається з кількох людей – це і водій, і оператор ПЗРК, стрілець зенітки, стрілець крупнокаліберного кулемета. І от, власне, ці всі люди одночасно відпрацьовують по «шахеду». В них дуже мало часу, ось такий дуже маленький, короткий період часу, ну, може, там десятки секунд, щоб влучити в «шахед», який рухається по їхньому маршруту. Тому групи, чому досягається результат? Та завдяки досвіду і завдяки отим гаджетам, про які я сказав. Тобто досвід, помножений на бажання людей і помножений на те озброєння, яке додатково надається цим мобільним вогневим групам. Без них буде важкувато. Тому ми маємо розуміти, що саме мобільні вогневі групи сьогодні відіграють важливу роль. Вони допомагають нам заощаджувати дефіцитні і життєво важливі для нас зенітні керовані ракети. Тими ракетами ми маємо стримувати російську авіацію. Якщо російська авіація опиниться в повітряному просторі, і ми не зможемо її дістати на великих висотах комплексами IRIS-T, NASAMS, Patriot, С-300», «Бук-М1», то, ну, буде не дуже гарно. Треба розуміти, що ці комплекси сьогодні прикривають нас з повітря від цих вірусів.

– Я розумію, що вам це питання, напевно, вже десь набридло, але я все одно зустрічаю ці коментарі про те, що чому не можна десь в полі позбивати «шахеди», чому вони долітають до міста?

– Мобільна вогнева група. Скільки? Кілометр-два. Ну, скільки їх треба, щоб площа України, 600 тисяч квадратних кілометрів? Ну, це з окупованими територіями. Ну, скільки їх треба? Скільки треба систем? IRIS-T та NASAMS – 40 кілометрів радіус дії пускової установки. 40. Скільки? От одна область, щоб перекрити. Скільки треба таких систем? Так само Patriot має понад 100. Ну, скільки в нас Patriots? Ви прекрасно розумієте, що перекрити можна так і Київ чи ще якийсь напрямок, але не більше. Тому протяжність кордону, лінії фронту, я маю на увазі, Білорусь, Росія, окупована територія, Крим, Чорне море, Придністров’я. Дві з половиною тисячі кілометрів. Це лінія фронту усе. Треба розуміти, що систем не буде так багато. Ми не знайдемо в світі стільки систем, щоб перекрити.

Тому сьогодні Повітряні сили, протиповітряної оборони, якою керує командувач повітряних сил генерал Микола Олещук, займається тим, що обороняє Україну на тих напрямках, які визначає вище військове керівництво. А це – і війська, і основні напрямки, де це необхідно, і об'єкти критичної інфраструктури, стратегічні об'єкти держави. І це тільки так можна локально сьогодні захищати. Саме тому «шахеди» облітають наші засоби ППО, вони мають, на жаль, інформацію розвідувальну, і облітають, і долітають аж до західних кордонів держави, де їх там вже знищують на підльоті до міста. Хотілося б взяти, суцільну лінію поставити, як в Ізраїлі, «Залізний купол» та інші системи зробили такий собі ковпак над своєю державою. В нашому варіанті це неможливо. І навіть в Ізраїлі, ви бачите, що при масовому запуску різних засобів повітряного нападу все одно пролетіло.