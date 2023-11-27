Ігнат уточнив, чи здійснюватиме Росія «великі ракетні залпи», як торік

Російські військові, скоріш за все, почнуть «набагато активніше» застосовувати дрони-камікадзе для ударів по Україні, аніж крилаті ракети, зазначив спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю виданню «Новинарня».

Журналісти попросили прокоментувати, чи варто очікувати на повторення «великих ракетних залпів», як це було торік, коли сили РФ запускали за ніч близько сотні повітряних цілей, і до чого готуватися загалом.

«На більшу інтенсивність обстрілів дронами. На мою думку, Росія зараз застосовуватиме дрони в рази більше, ніж ракети», – відповів Ігнат.

Він уточнив, що мова про «шахеди», а також FPV-дрони і «Ланцети» по лінії фронту.

Спікер ПС нагадав, що, за інформацією Головного управління розвідки, «росіяни накопичують ракети, тому ракетні удари можуть бути, але невідомо, в якій кількості їх запускатимуть».

Також Ігнат розповідав, що в окупованому Криму Росія тримає окремі типи ракет, але окрім високоточних, «вона може застосовувати й інші типи для обстрілів України з різних регіонів».

Раніше речник Військово-морських сил Збройних сил України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону заявив, що російський флот зазнав «серйозних збитків» – зокрема, було знищено 15 кораблів, 12 – пошкоджено.

За його словами, можливості сил РФ у Чорному морі останнім часом «значно зменшилися» завдяки роботі українських Сил оборони. Російські військові змушені «триматися якнайдалі й значно обмежені у своїх діях», додав речник ВМС.