«Сутички на кордоні – це те, чого хоче Путін». Три поради українським водіям на кордоні з Польщею

Близько 5 тисяч водіїв українських вантажівок застрягли на кордоні з Польщею через страйк їхніх польських колег. Ті заблокували чотири КПП, таким чином протестуючи проти несправедливої, на їхню думку, конкуренції з боку України.

Від минулого тижня до страйкарів приєднались польські фермери. І з 27 листопада вони перейшли на цілодобове блокування одного з пунктів пропуску «Медика-Шегині». У черзі на кордоні вже померли двоє українських водіїв. Українські ритейлери вказують на те, що блокування веде до росту цін на деякі продукти, а деякі волонтери нарікають на ускладнення з перевезенням допомоги для фронту. Про причину протесту, можливий російський слід у цьому та що робити українським водіям, у програмі «Брифінг» на «Голосі Америки» розповіла Аліна Макарчук – керівниця порталу Ukrayina.pl та журналістка видань tvn24.pl і Super Express.

Чому польські перевізники пікетують саме зараз? П’ять факторів

Активним учасником блокади є Рафал Меклер, власник транспортної фірми і голова люблінського осередку «Конфедерації», польської ультраправої партії, що послуговується антиукраїнською риторикою. На останніх парламентських виборах партія пройшла до парламенту Польщі (за неї проголосували 7% виборців).

На думку журналістки Аліни Макарчук, «Конфедерація» зараз вміло грає на настроях у польському суспільстві. І страйк на кордоні став можливим, бо склались п’ять факторів.

«Перше, що варто відзначити, – це втома від війни. Вона спостерігається на Заході, на жаль. І хоч нам, українцям, здається, що найбільш втомлені від війни наші захисники на першій лінії фронту, на Заході люди втомлені цією темою, і всі десь ці думки відкидають від себе», – каже журналістка.

Другий фактор, на думку Макарчук, витікає з першого: це «почуття несправедливості». Поляків дратує аргумент, що українцям «все можна», бо «в нас війна». До слова, ЄС раніше дозволив українським перевізникам перевозити товари без отримання дозволів, щоб полегшити і прискорити потік вантажів під час війни. А Єврокомісія заявила, що будь-яке повторне запровадження дозволів або квот на автомобільні перевезення з України є юридично неможливим, оскільки це порушило б чинну угоду між ЄС і Києвом.

Через це у багатьох поляків, на думку Макарчук, склався «синдром меншовартості». І це третій сприятливий фактор для виникнення протестів.

«Поляки дивляться на Україну як на країну-героя, як на країну, до якої приїжджають найвидатніші, найважливіші політики світу. І якби не війна в Україні, Джо Байден (президент США – ред.), напевно, ще не скоро відвідав би Варшаву. Польський президент Анджей Дуда добре про це знає», – каже Макарчук.

Польська влада не перешкоджає блокуванню кордону, бо має «образу на адміністрацію Зеленського». Це четвертий фактор, на якому наголошує журналістка з Варшави. Мовляв, український президент «використав» поляків на початку війни, а потім перейшов до тіснішої співпраці із Брюсселем та Берліном.

Ну і п'ятий фактор, з яким не пощастило Україні, за версією польської журналістки Макарчук, це перехідний період влади у Варшаві. Після останніх парламентських виборів керівна партія «Право і справедливість» фактично втратила владу. Транзит влади має відбутись до середини грудня. І фактично ПіС вирішив залишити проблему на кордоні своїм наступникам, вважає Макарчук.

Російський слід у пікетах

На думку Аліни Макарчук, є підстави вважати, що у пікетах на українсько-польському кордоні є російський слід. Розслідування, яке проводила редакція Ukrayina.pl (яку очолює Макарчук), вказують на те, що фірми перевізників, що беруть участь у мітингах, раніше перевозили товари до Росії та Білорусі.

Вона також вказує на те, що представники партії «Конфедерація», які стоять за протестами, раніше їздили в окупований Росією Крим та зустрічались з російськими пропагандистами.

«Немає вірогідних доказів того, що за цим стоять російські рублі, але певні їхні дії на це вказують, і я на місці польських служб і нового уряду перевірила б цих діячів, які сьогодні стоять на польському кордоні», – зауважила Макарчук.

Чи варто йти на поступки польським страйкарям? Три поради

Страйкарі висувають до української та польської влади такі вимоги:

повернути для українських перевізників дозволи для роботи в ЄС;

посилити правила перевезень за правилами ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту);

заборонити реєстрацію в Польщі компаній з-поза меж ЄС;

створити окремі черги для авто з реєстрацією ЄС в Є-черзі;

мати окремі черги для порожніх вантажівок.

На думку керівниці порталу Ukrayina.pl, останній пункт про порожні вантажівки єдиний, де Україна могла б піти на поступки.

«Найкраще, що українці сьогодні можуть зробити, це виконати одну з вимог перевізників, перекинути м'яч на їхню частину поля, і подивитись що відбудеться далі», – каже Макарчук.

Журналістка також радить українським водіям не чекати, що ситуація швидко зміниться, і їхати на інші пункти пропуску, які працюють із Польщею.

А головне, на думку Аліни Макарчук, не варто українським водіям влаштовувати «публічні розбірки» на кордоні. Усе це фільмують представники «Конфередерації», чим підживлюють антиукраїнські настрої. І це грає на руку Кремлю.

«Сутички на кордоні – це те, чого хоче Путін. Якщо ми почнемо зараз лаятись один на одного, якщо ми почнемо обкидатись брудом і рівнятись, хто кращий, чи блокувати польські автостради, магістралі, це ні до чого хорошого не призведе. Це все вписувалось в політику Кремля, це гра Путіна, в яку грати не треба», – підсумувала Макарчук.

Три тижні триває пікет польських перевізників. Протестуючи проти, на їхню думку, нечесної конкуренції, 6 листопада вони перекрили три пункти пропуску на польсько-українському кордоні – «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець» і «Дорогуськ – Ягодин». Минулої п’ятниці, 23 листопада, до групи перевізників долучилися польські фермери. Три дні з 9:00 до 20:00 вони блокували пункт пропуску «Медика – Шегині», а від сьогодні їхні страйк цілодобовий.

Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.

23 листопада Федерація роботодавців України та Асоціація міжнародних автомобільних перевізників звернулися до президента Володимира Зеленського та голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн через страйк польських перевізників на кордоні з Україною. За попередніми розрахунками об’єднання, орієнтовні прямі втрати економіки України від блокування низки пунктів пропуску на кордоні вже складають понад 400 мільйонів євро.