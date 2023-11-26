«Дорогуськ – Ягодин»: понад 800 фур у черзі. В яких умовах українські водії та як причетні до протесту політики Польщі?

ДОРОГУСЬК (ПОЛЬЩА) ‒ Вже майже три тижні група польських протестувальників блокує рух вантажного транспорту на чотирьох пунктах пропуску на українсько-польському кордоні ‒ «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин», а з 23 листопада – на «Медиці-Шегині». Загалом водії близько 4 тисяч фур стоять у черзі, дехто понад два тижні без належних санітарних умов. Двоє українських дальнобійників померли, очікуючи у черзі. Найбільша кількість фур зібралась на пункті пропуску «Дорогуськ-Ягодин».

Неподалік пункту пропуску «Дорогуськ» (Польща) кілька осіб, які протестують, грілися біля вогню. Поруч від них на машинах прикріплені плакати, на яких написані вимоги польських протестувальників: головна ‒ повернути українським водіям видачу дозволів на перевезення в Європі, відмінити «Е-чергу» в Україні, щоб польські перевізники на порожніх машинах проїжджали без черги з України. Європейський союз запровадив для українських перевізників «транспортний безвіз» на час війни Росії проти України.

Польські протестувальники обіцяли пропускати в Україну, попри блокування кордону, гуманітарний вантаж і небезпечний. У довжелезній черзі фур, яка розтягнулась на майже 30 кілометрів до пункту пропуску у Дорогуську, є багато цистерн із пальним та машини, які перевозять гуманітарний вантаж.

Розповіді українських водіїв

Радіо Свобода запитало в український водіїв про час очікування у черзі, про санітарні умови, їхнє ставлення до вимог польських протестувальників.

Щоб знати, який тиск маєш, то треба ще мати чим поміряти

«Я десятий день у черзі. А мені ще до кордону 15 кілометрів. Скільки ще простою, не знаю. Санітарний умов ‒ ніяких. Туалети встановлені, чисті. А ось помитись ми не маємо як. Тут від Хелма до кордону є ось ця заправка, де є душ. Але скільки тут людей! Продуктові магазини, то можемо поїхати, є тут в селі. А ось в аптеку, то треба їхати в Хелм. Днями у водія розболівся зуб, то ми їздили по ліки. Щоб знати, який тиск маєш, то треба ще мати чим поміряти. Поляки вимагають, щоб нам поновили дозволи на перевезення, але вони ж далі Києва не їздять, бо там стріляють», ‒ розповів Радіо Свобода Сергій Н. з Ковеля (Волинь), який 14 років працює далекобійником. Зараз він перевозить в Україну сільськогосподарську техніку.

Дванадцять днів у черзі простоює водій з Вінниччини Олександр Грищак. Він перевозить з Польщі засоби гігієни.

За 16 годин можна 1 км проїхати вперед, а можна цю відстань проїхати і за 26 годин

«Ця черга у день, практично, не рухається. У мене внучка чи внук має народитись, то, певно, так тут і дізнаюсь новину. За 16 годин можна 1 км проїхати вперед, а можна цю відстань проїхати і за 26 годин. За добу бувало руху взагалі нема. Гуманітарний і небезпечний вантаж мав йти окремою чергою, але багато машин стоять у черзі. До них під’їжджає поліція і витягує з колони, але це не завжди так. Санітарні умови… Тут заправка і за всю відстань один платний душ. Нам воду підвозили, зараз возять волонтери гарячий суп, хліб. Якщо Європейський союз поновить для нас дозволи на перевезення, то це зачепить нас. Нам давали тільки 2 дозволи на машину на фірмі. Зараз більше машин їздить», ‒ говорить водій.

Дев’яту добу очікує у черзі водій Ілля з Києва, його батько ‒ поруч в іншій машині. Вони перевозять в Україну торф. Товар не може швидко потрапити до замовника, зросла і ціна за перевезення. Якщо український підприємець, який займається вирощуванням рослин, платив за фуру торфу 4 тисячі євро, то зараз ціна зросла удвічі. Зростання цін, відповідно, відчують українці.

Нас порозмовляти з польськими протестувальниками не пропускають

«Ця черга на початку трохи рухалась. За добу 1 км міг проїхати вперед. Зараз 200-400 метрів. Раніше у місяць я міг зробити два рейси. Їхні вимоги не дужче чесні. Нас порозмовляти з польськими протестувальниками не пропускають, як тільки хлопці хочуть піти, тут же поліція, патруль, маски-шоу», ‒ каже водій.

Водії по продукти їздять у найближчий магазин, каву чи чай готують у кабіні автомобіля. Раз у два тижні потрібно заправити автомобіль.

Збитки по обидва боки кордону

Керівник Асоціації міжнародних автомобільних перевезень у Волинській і Рівненській областях Віктор Козак каже, що українські перевізники через страйк мають великі збитки, не виконують вчасно замовлення. Він неодноразово спілкувався з польськими протестувальниками.

На почату цього страйку була економіка, а сьогодні це вже політика

«Польських перевізників 350 тисяч і вони хочуть монополізувати ринок. Вони бачать, що українці закупили паливовози і зерновози, що ми є конкуренти для них, але ми не забираємо їхню працю. Поляки хочуть працювати самі. Але вони, як правило, використовують українських водіїв, автомобілі відсилають в Україну свої, а самі далі Києва не їдуть. Наймають українських водіїв, які працюють на польських машинах, в Європі, в Україні змінюється водій машини. Знову поновити у час війни дозволи для українських перевізників, це для нас не добре. Ми своїми машинами возимо для себе паливо. На почату цього страйку була економіка, а сьогодні це вже політика і ця блокада кордону послаблює економіку України, Європи, Польщі зокрема», ‒ говорить Віктор Козак.

Федерація роботодавців та Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України заявляють, що за час блокади українсько-польського кордону прямі втрати української економіки становлять 400 млн євро, а непрямі ‒ кілька мільярдів.

Політик Рафал Меклер і його підтримка протесту

Серед польських страйкарів у Дорогуську, з якими розмовляла офіційна українська делегація, був польський політик, голова люблінського осередку партії «Конфедерація свободи та незалежності» Рафал Меклер, який є власником логістичної компанії Rafał Mekler Transport. Польський політик і підприємець займається міжнародними перевезеннями десять років. Власне Меклер активно підтримує блокування кордону.

Рафал Меклер, спілкуючись 25 листопада у Дорогуську з заступником міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергієм Деркачем та генеральним консулом України в Любліні Олегом Куцем, наголосив, що кордон буде розблоковано за однією умови: якщо Україна поверне для українських перевізників дозволи на міжнародні перевезення. Ця вимога, за словами Меклера, головна, і він звинуватив українську владу у бездіяльності.

Рафал Меклер вирізняється різкими антиукраїнськими заявами, зокрема щодо спільної українсько-польської історичної пам’яті, робив заяви проти масової міграції українців у Польщу, хоча не підтримав нападу Росії на територію України, звинувачував українське військо в тому, що продавали пальне українським перевізникам, підтримував протест проти ввезення українського зерна.

Тобто, як зазначають експерти, польський політика має антиукраїнську риторику, яка працює на російську пропаганду, шкодить українсько-польським відносинам . Спершу Меклер входив до партії «Національний рух», яка увійшла до складу «Конфедерації». А цей рух підтримував вихід Польщі з Європейського союзу, до повномасштабного вторгнення Росії на територію України заявляв про необхідність поліпшити відносини з Росією.

Блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні підтримують не лише політики від «Конфедерації», скажімо, депутат Міхал Колодзейчак від «Громадянської коаліції», партії Дональда Туска. Ця політична сила, як прогнозують експерти, невдовзі прийде до влади в Польщі. Внаслідок російсько-української війни польські перевізники втратили ринок перевезень у Росії, Білорусі, частково Казахстані. Власне ця група перевізників і має дотичність до блокування українсько-польського кордону для вантажних автомобілів.

Польські протестувальники в особах політика Рафала Меклера і віцепрезидента Західнопоморського товариства перевізників у Щеціні Петра Кшижанкєвіча заявили заступникові міністра Сергієві Деркачу, що гуманітарну допомогу для фронту протестувальники пропускають.

Сергій Деркач просив учасників страйку пропускати гуманітарний і небезпечний вантажі.

Цистерни з пальним стоять у черзі, як і гуманітарні вантажі

«Ми сьогодні через територію Польщі отримуємо близько 30% палива. Ми не отримуємо це пальне, а почались масові обстріли України. Цистерни з пальним стоять у черзі, як і гуманітарні вантажі. Протестувальники кажуть що вони пропускають ці машини, але ми фіксуємо порушення. Ми зафіксували такі випадки, сфотографували документи і всі документи непропуску гуманітарних вантажів і небезпечних, відправили польським колегам. Ми не отримали офіційної інформації, але дивує позиція місцевої влади, яка знає про ці порушення і важкий стан, але продовжує видавати дозвіл на проведення страйку. Протестувальники вимагають відміну ЄС лібералізації перевезень для українських водіїв, тобто поновити дозволи. Ця угода має діяти до 30 червня 2024 року. Вона підписана між Україною і ЄС. Цей протест, як нам здається, скерований фізично заблокувати кордон, а не розв’язати ситуацію за столом переговорів з польським урядом», ‒ заявив Сергій Деркач.

Віцеголова Західнопоморського товариства перевізників у Щеціні Петро Кшижанкєвіч у коментарі Радіо Свобода наголосив:«Українська сторона нам закидає, що ми блокуємо транспорт, але ми підтримуємо Україну у війні. Але ці успіхи на фронті ‒ інша справа, але українські перевізники домінують на польському ринку, і не можуть робити це коштом польських перевізників. Це воля української сторони розв’язати протест».

Це воля української сторони розв'язати протест

За словами заступника міністра Сергія Деркача, через протест на українсько-польському кордоні втрачає, як український бізнес, так і польський. За цей рік кількість польського імпорту в Україну зросла на третину. Чимало європейських підприємств, які виготовляють комплектуючі в Україні, теж їх не отримують і виробництво може зупинитись. Польські протестувальники, зауважив заступник міністра, створюють енергетичну і гуманітарну кризи.

В Україні вважають, що за організацією протесту на пунктах пропуску на українсько-польському кордоні є російський слід. На блокування кордону зреагував президент України Володимир Зеленський.

«На кордоні є складнощі, я вважаю, перш за все, через деякі політичні кроки наших сусідів. Я вважаю, нам треба мати дуже виважену політику, мати план дій, за яким іти», – заявив український президент.

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури разом з асоціаціями перевізників створило штаб допомоги українським водіям, яким підвозять продукти, воду, медикаменти. Допомагають українським водіям і польські волонтери, які привозять гарячу їжу. Це ініціативи польських воєвод і благодійних організацій. На сьогодні близько 20 українських водіїв, які застрягли перед польсько-українським кордоном на пунктах пропуску, хочуть евакуюватись і повернутись додому. Коли міністерство зможе організувати таку евакуацію, поки що невідомо. Але більшість водіїв, з якими спілкувалось Радіо Свобода, відмовились покидати машини, бо несуть відповідальність за товар, який перевозять.

Польські перевізники заблокували рух вантажівок із 6 листопада на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні у «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин», а з 23 листопада – на «Медиці-Шегині».

Блокування кордону триватиме, як прогнозують експерти, доки у Польщі не буде сформовано новий уряд.