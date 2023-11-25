Близько 20 водіїв, які застрягли на кордоні з Польщею, бажають евакуюватись – Деркач

Близько 20 водіїв, які застрягли на кордоні Польщі та України через страйк польських перевізників, заявили про бажання евакуюватись, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач.

«Ми вчора оголосили про можливість того, щоб забрати деяких водіїв в Україну. На сьогодні є близько 20 водіїв, які зголосились й написали про те, що мають бажання поїхати в Україну на певний період часу», – заявив заступник міністра.

Як відзначив Деркач, водіям, які бажають евакуюватись, допоможуть перетнути кордон в обидва напрямки.

«Коли ми говоримо про повернення водіїв, ми говоримо й про юридичну складову. Ми вас забираємо, привозимо, це однозначно в юридичній площині того, що ви маєте перетнути кордон до України й назад до вантажівки. Це питання ми однозначно юридично маємо вирішувати», – заявив Деркач.

За словами заступника міністра, наразі питання щодо юридичної складової вже обговорювалось з Держприкордонслужбою.

«Вони (Держприкордонслужба – ред,) так само хочуть допомогти й розуміють в яких ви умовах знаходиться. Це фактично їхнє рішення про надання дозволу про перетин кордону», – додав Деркач.

Для евакуації необхідно заповнити відповідну форму за посиланням.

З 6 листопада польські перевізники блокують рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про пункти пропуску «Гребенне – Рава-Руська», «Корчова – Краківець», «Дорогуськ – Ягодин».

23 листопада стало відомо про блокування ще одно пункту пропуску «Медика» на території Польщі.

Польські перевізники прагнуть повернення дозволів для українських водіїв і вимагають вилучити польські автівки з електронної черги, а також поза чергою випускати з території України порожні польські вантажівки.